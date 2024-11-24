Россияне уничтожили еще одну ТЭС в Украине: удар КАБом сняли на видео

Российские кафиры разрушили тепловую электростанцию (ТЭС) в городе Курахово Донецкой области. В результате многочисленных атак и удара управляемой авиабомбой станция потеряла все трубы и основные сооружения.

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Об этом сообщил журналист Денис Казанский. Он подчеркнул, что такие действия согласуются с остальными действиями российских военных, массово уничтожающих гражданскую инфраструктуру на прифронтовых территориях.

"ТЭС в Курахово осталась без труб. Сначала была уничтожена одна труба, затем все остальные. Электростанция больше не существует. В рамках "помощи" жителям Донбасса Россия продолжает превращать регион в мертвую пустошь", – написал Казанский в Telegram.

Ранее советник главы Офиса президента Украины Сергей Лещенко опубликовал видеосъемку авиаудара, где виден масштаб разрушений. Он отметил, что в результате атаки было уничтожено не только здание электростанции, но и ее трубы.

Кроме ТЭС, оккупанты взорвали дамбу Кураховского водохранилища, где находилось 55 млн кубов воды. По словам начальника Донецкой ОВ Вадима Филашкина, в результате атаки за пределы водохранилища утекло 20 млн кубов воды.

Это создало угрозу затопления жителей населенных пунктов Донецкой и Днепропетровской области. Только в Кураховской общине остаются 2900 гражданских лиц, не желающих эвакуироваться, из них 800 – в самом Курахово.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Кураховскую ТЭС разобрали на части для ремонта других электростанций, что позволило восстановить более 60% утраченных мощностей. Демонтаж ТЭС стал вынужденной мерой в ответ на сложную ситуацию в энергетическом секторе Украины, поэтому энергетики планируют возобновить работу после стабилизации ситуации на фронте.

Демонтаж Кураховской ТЭС стал вызовом всем работникам. В условиях постоянных обстрелов приходилось снимать оборудование, весившее сотни тонн. Особенно сложна транспортировка трансформаторов – они настолько тяжелы, что сломали гидравлические толкатели, которые использовали для их перемещения. Из-за разрушенного железнодорожного сообщения пришлось перевозить все по автодорогам. Грузовики часто останавливались из-за изношенных шин, а мосты укрепляли, чтобы избежать прогибов под тяжестью оборудования.

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