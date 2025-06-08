Россияне планируют запустить ЗАЭС: оккупанты уже строят насосную станцию и готовят реакторы

Россияне строят насосную станцию, чтобы запустить Запорожскую АЭС (атомная электростанция) и восстановить охлаждение реакторов, которые остановили после уничтожения Каховской ГЭС (гидроэлектростанция). Однако такой запуск без надлежащей проверки оборудования и в условиях войны может привести к серьезной ядерной угрозе.

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О запуске сообщил глава Росатома Алексей Лихачев, пишут росСМИ. Оккупационные власти начали возведение плавучей модульной насосной станции для обеспечения водоснабжения АЭС.

По словам Лихачева, установка мощностью до 80 000 кубометров в час должна решить критическую проблему нехватки воды для охлаждения реакторов, возникшую после подрыва Каховской ГЭС. Лихачев заявил, что "Росатом" уже подготовил план поэтапного запуска энергоблоков станции, но реализовать его, мол, возможно лишь после "устранения военных угроз".

По информации российских источников, насосная станция должна обеспечить стабильную подпитку пруда-охладителя, которого до уничтожения дамбы Каховского водохранилища хватало для безопасной работы реакторов. Сейчас ни один из шести энергоблоков ЗАЭС не работает, и их перезапуск без гарантий охлаждения - чрезвычайно рискованный. Тем более, что даже имеющаяся вода в пруду остановленным реакторам пока обеспечивает минимальные потребности без необходимости постоянной подпитки.

В Украине убеждены, что заявления о запуске ЗАЭС - это информационно-политический шантаж. Как отмечал заместитель министра энергетики Юрий Шейко, станция не готова к эксплуатации, ремонты не проводились, оборудование не обследовано, а квалифицированный персонал, который работал с модернизированными украинскими системами, выведен со станции.

Шейко подчеркивает, что без надлежащей инспекции запуск любого энергоблока может привести к катастрофе, ведь отсутствуют даже базовые условия для безопасной эксплуатации. В "Энергоатоме" ранее отмечали, что водный баланс после уничтожения Каховской ГЭС полностью нарушен, и даже новая насосная станция не устранит главной угрозы - неконтролируемых рисков аварии из-за дефицита охлаждения. Даже если технически вода будет подана, эксплуатация реакторов в условиях войны - это прямое нарушение международных норм ядерной безопасности.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Россия хочет перезапустить оккупированную ею Запорожскую атомную электростанцию. Россияне обратились в ООН с просьбой выступить посредником между Москвой и Вашингтоном в решении вопроса относительно американского ядерного топлива, которое хранится на украинской АЭС.

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