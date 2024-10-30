Россияне обстреляли Херсон и повредили газопровод: целый район остался без газоснабжения

Из-за обстрела российских оккупантов в городе Херсон остался без газоснабжения весь микрорайон Корабел. В результате очередной атаки захватчиков был поврежден газопровод.

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Об этом сообщили военные власти города. Как отметил глава военной администрации Херсона Роман Мрочко, "газоснабжение многострадального Острова прекращено".

Когда оно будет восстановлено, пока неизвестно. По сообщениям властей, специалисты из "Херсонгаза" только "готовятся начать детальное обследование".

Как ранее предупреждали областные власти Херсонщины, из некоторых районов областного центра с этого года также есть обязательная эвакуация – это районы Гидропарка и Нефтегавани. Из района Острова эвакуацию начали еще в прошлом году после уничтожения оккупантами Каховской ГЭС и затопления юга Украины.

Также сообщается, что в Центральном и Днепровском районах города 30 октября не будет водоснабжения до 17.00. Воду отключат с утра (с 9.00), "в связи с выполнением ремонтных работ". Так что людей призывали сделать запас воды на полсуток.

В частности, воды не будет в отдельных домах на проспектах Шухевича и 200-лет Херсона и на значительном отрезке улицы Кулика.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 28 октября оккупанты снова ударили по Херсону, где погибли и были ранены мирные люди, и атаковали дронами Антоновку, ранив трех человек, а когда на место прибыла бригада экстренной помощи – убили врача и ранили фельдшера.

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