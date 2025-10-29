Россиян начали "душить" тарифами на электричество: цены взлетят почти на 9% уже в этом году

Россиянам готовят новую реформу энергетики, которая предусматривает сокращение льготной "социальной нормы" и введение прогрессивной оплаты за электроэнергию. В 2025 году тарифы будут повышены дважды – на 5,5% с 1 июля (уже повышены) и еще на 3,5% с 1 декабря. Рост составит не менее 9%.

Видео дня

Об этом пишут росСМИ со ссылкой на ФАС РФ (Федеральная антимонопольная служба). Именно она разработала законопроект, предусматривающий существенное повышение тарифов на электроэнергию и полное изменение принципов ее оплаты. Документ планируют вынести на обсуждение правительства уже на этой неделе.

По замыслу российских чиновников, основная идея реформы заключается в сокращении льготной "социальной нормы" потребления электроэнергии и введении прогрессивной шкалы оплаты. Это означает, что базовый объем электричества будет оставаться относительно дешевым, а все, что потребляется сверх установленного лимита, будет стоить значительно дороже. Иными словами, чем больше россиянин пользуется электричеством – тем больше он будет платить.

ФАС объясняет россиянам, что такая система якобы имеет три официальные цели. Во-первых, уменьшить перекрестное субсидирование – ситуацию, когда предприятия и промышленность фактически оплачивают низкие бытовые тарифы населения. Во-вторых, стимулировать энергоэффективность, чтобы граждане более рационально относились к потреблению. В-третьих, ввести "справедливость" в тарифах.

Однако последствия этой реформы на самом деле окажутся болезненными для рядовых россиян. Сильнее всего подорожание ударит по тем, кто отапливает дома электричеством, использует электрокотлы, занимается майнингом криптовалют или имеет большую семью. Эксперты отмечают, что даже небольшое сокращение "социальной нормы" в сочетании с прогрессивным тарифом приведет к ощутимому увеличению платежек в зимний период.

Единой позиции в российском правительстве пока нет. Часть чиновников опасается социального недовольства, ведь повышение тарифов в кризисный период может вызвать массовое возмущение. В то же время другие отмечают, что без такого шага энергосистема РФ останется финансово убыточной. Согласно уже утвержденным планам, в 2025 году цены на электроэнергию в России вырастут дважды:

с 1 июля 2025 года – на 5,5% (уже повысили);

(уже повысили); с 1 декабря 2025 года – еще на 3,5%.

Таким образом, даже без реформы население ждет как минимум два повышения тарифов в течение года. Если же будет принята новая система, счета за электричество могут вырасти в разы – особенно для тех, кто потребляет сверх нормы.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в результате ударов украинских БПЛА по нефтеперерабатывающим мощностям России стоимость бензина марки АИ-92 достигла 74 336 рублей за тонну (эквивалентно $917,44). Это стало для этого стандарта 15-м рекордом с начала года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!