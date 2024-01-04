Россия ударила по энергообъекту в Украине: зафиксировано отключение света

Россия 4 января атаковала энергетический объект в Кропивницком. В результате ракетной атаки есть жертвы, а без света остались бытовые потребители и железная дорога.

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Об этом сообщили в Министерстве энергетики. "В результате ракетной атаки, произошедшей утром 4 января, поврежден один из объектов НЭК "Укрэнерго" в Кропивницком. К сожалению, есть погибший. Еще 5 человек получили ранения", – говорится в сообщении.

Также указано, что речь идет об объекте, принадлежащем ПАО "Кировоградоблэнерго". Сам энергообъект тоже поврежден.

"В результате атаки обесточены воздушные линии. Без напряжения остались бытовые потребители и железная дорога. В настоящее время энергетики работают над восстановлением электроснабжения", – добавили в Минэнерго.

Следует отметить, что речь идет об аварийных отключениях непосредственно в результате обстрела. Плановые отключения света не применяются.

Также энергетики уверяют, что Украина сможет пройти значительное похолодание, прогнозируемое синоптиками, без отключений электроэнергии. Расчеты специалистов показывают, что даже при температуре минус 16 градусов можно сохранить стабильное энергоснабжение.

Правда, для этого необходимо, чтобы все энергоблоки вышли из ремонта, а также придется покупать электроэнергию за границей. Кроме того, важно, чтобы при похолодании украинцы максимально экономили ток.

Как сообщал OBOZ.UA, украинцам посоветовали иметь дома ряд вещей на случай отключения электроэнергии. Среди них, в частности, свечи и фонарики с запасом батарей.

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