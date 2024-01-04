Будут ли отключение электроэнергии из-за резкого похолодания: в "Укрэнерго" ответили

Украина сможет пройти значительное похолодание, прогнозируемое синоптиками, без отключений электроэнергии. Модель показывает, что даже при температуре минус 16 градусов можно сохранить стабильное энергоснабжение. Правда, для этого необходимо, чтобы все энергоблоки вышли из ремонта, а также придется покупать электроэнергию за границей. Кроме того, очень внимательно, чтобы при похолодании украинцы максимально экономили ток.

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Об этом в эфире телемарафона рассказал глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. По его словам, еще до полномасштабной войны сильные морозы были вызовом для энергосистемы. "Наше моделирование показывает, что нужно привлечь все энергоблоки, которые сейчас в текущем ремонте, второе условие – это импорт. Нам нужно использовать 1700 МВт технической возможности импорта, чтобы сбалансировать потребление. Каждое из этих условий должно быть выполнено, чтобы мы уверенно прошли следующую неделю", – объяснил он.

По его словам, последние массированные атаки РФ не нанесли значительных повреждений объектам энергетической инфраструктуры. На это повлияли сразу несколько факторов, главные из которых – удачная работа ПВО.

"Объемы повреждения, несмотря на массированность атаки, не представляют критической опасности. Учитывая и подготовку, и объем восстановленной инфраструктуры. Наша инфраструктура, которая была повреждена, мы возобновили работу за несколько часов. Я был на объекте, все работает в штатном режиме. Наши коллеги по облэнерго за несколько часов заживили всех потребителей. Очень ограничено было влияние на потребителей", – пояснил он.

Кудрицкий уверен: России не удастся обесточить Украину, но они могут повредить некоторые объекты, что приведет к временному отключению. В "Укрэнерго" делают все, чтобы это отключение длилось не больше нескольких часов.

Создать дискомфорт, временные перерывы в электроснабжении, они смогут сделать. "Украинцы могут очень помочь, если утром и вечером не будут активно пользоваться электроприборами", – говорит Кудрицкий.

Как ранее писал OBOZ.UA, у Минэнерго нет никаких планов по введению плановых графиков отключения электроэнергии. Страна успешно проходит отопительный сезон, невзирая на все атаки россиян.

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