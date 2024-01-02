Какие вещи должен иметь каждый украинец на случай отключения света: озвучены советы

Украинцам рекомендовано иметь некоторые вещи на случай отключения электроэнергии. Среди них, в частности, свечи и фонарики с запасом батарей. Лучше всего иметь несколько свечей разных размеров и фонариков на батарейках.

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OBOZ.UA расскажет, какими должен запастись каждый гражданин и как следует подготовиться к длительным отключениям света.

Какие вещи должны быть?

1. Газовая плита или кемпинговая плитка для приготовления пищи, если отключение будет длиться дольше нескольких часов.

2. Запас воды. Можно запастись бутылками с водой или накапливать воду в баках.

3. Переносное зарядное устройство для мобильного телефона и других устройств, которые могут быть полезны при чрезвычайной ситуации.

4. Запас пищи. Лучше иметь консервированную пищу, которую можно хранить без холодильника.

5. Лекарство и первая помощь. Важно иметь при себе необходимые лекарства и небольшую аптечку с первой помощи.

6. Радиоприемник на батарейках. Это позволит следить за новостями и информацией о ситуации в городе.

Что советуют украинцам для подготовки к блекауту?

Всегда иметь запасы на случай чрезвычайных ситуаций.

Регулярно проверяйте и обновляйте запасы.

Всегда иметь план действий в случае отключения света.

Не пользоваться свечами без присмотра.

Сохранять все необходимые вещи на видном месте и легко доступны.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине на фоне массированной российской атаки началось отключение света. При этом речь идет исключительно об аварийных перебоях с электроснабжением – плановые графики не вводились.

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