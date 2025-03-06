Россия ударила по энергообъекту в Украине: где нет света и что происходит с графиками
В ночь на 6 марта Россия снова атаковали объекты энергетической инфраструктуры Украины, в частности на Одесщине. Энергетики работают, чтобы в первую возобновить в регионе электроснабжение критически важных объектов и жилых домов. При этом в целом по Украине ограничения на потребление тока не применяются – отключений нет ни для промышленных, ни для бытовых потребителей.
OBOZ.UA рассказывает о ситуации в энергосистеме Украины 6 марта. "Ночью враг совершил дроновую атаку на энергообъект в одном из регионов. В результате повреждения оборудования на утро есть обесточенные потребители", – говорится в заявлении "Укрэнерго".
Как уточнили в энергокомпании ДТЭК, вследствие российского атаки поврежден уже пятый энергообъект компании в Одесской области за последние две недели. Из-за этого трудно восстановить снабжение в некоторых районах. "Повреждения сложные, на их устранение требуется время", – констатировали энергетики.
В свою очередь в "Укрэнерго" не объявляли о планах применять отключения света в Украине в связи с дефицитом в энергосистеме. Соответственно, почасовые графики вводить пока не будут.
То есть, если отключения все же происходят, они связаны не с дефицитом электроэнергии в энергосистеме, а с повреждениями сетей из-за российских обстрелов. Таковые, к примеру, сохраняются на Херсонщине.
Также могут проводиться плановые работы, во время которых возможны отключения света. В частности, как сообщили в "Николаевоблэнерго", 6 марта электроэнергия по некоторым адресам отсутствует с 08:00 утра до 19:00 вечера. При этом в Николаеве из-за потепления также будут приостанавливать подачу теплоносителя в дома горожан в дневное время.
"Такие меры позволят избежать слишком высокой температуры в квартирах и снизить расходы жильцов на оплату за отопление. Если температура снова снизится, подача теплоносителя будет возобновлена в обычном режиме", – объяснили в "Николаевоблтеплоэнерго".
Кроме того, энергетики призывают украинцев постоянно экономить ток. Так, использование мощных электроприборов советуют перенести на дневное время – с 10:00 до 15:00.
При этом ситуация в энергосистеме может неожиданно изменяться. А потому украинцам нужно следить за сообщениями на страницах операторов системы распределения (облэнерго):
В целом же потребление электроэнергии в Украине снижается. Утром 6 марта его уровень был на 3,3% ниже, чем в это время предыдущего дня. "Причина – существенное повышение температуры воздуха во всех регионах и установление солнечной погоды почти на всей территории Украины, что приводит к эффективной работе бытовых СЭС", – пояснили в "Укрэнерго".
Ранее OBOZ.UA рассказывал, как найти свои графики отключений света и разобраться с таблицами. Это может пригодиться в случае, если ограничения затронут и бытовых потребителей.
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