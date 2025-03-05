Россия снова атаковала украинскую энергетику: где могут отключить свет 5 марта

В ночь на 5 марта российские войска снова атаковали объекты энергетической инфраструктуры Украины – в частности на Одесщине и на Херсонщине. Из-за разрушений в Херсонской области ввели ограничение энергоснабжения по меньшей мере до 15 часов, а в Одесской продолжается ликвидация атак.

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Об этом сообщили в Штабе сплоченных общин. В частности, удар по энергосистеме Одесской области стал уже четвертым за две недели. По этой же причине часть города осталась без тепла и водоснабжения, но к утру подачу тепла и воды возобновили.

"Только что энергетики получат разрешение от спасателей, начнутся аварийно-возобновительные работы", – подчеркнули энергетики.

Вместе с тем об отсутствии тока предупредили и жителей Херсона. До 15:00 света не будет жителей центральной части города, района ХБК и микрорайона Шуменский.

Также отмечается, что за прошедшие сутки энергетики активно занимались ликвидацией последствий атаки на Запорожье, в результате которой без света остались 197 семей. К вечеру того же дня энергоснабжение вернули 74 из них, но аварийно-ремонтные работы продолжаются.

Кроме того, были заживлены 6 абонентов в Запорожском районе, которые погашались из-за повреждения электрооборудования. Всего по состоянию на 3 марта из - за вражеских атак без энергоснабжения остаются 3 518 жителей прифронтовых территорий Запорожской области.

Следить за ситуацией в энергетики своих регионов украинцы могут на страницах операторов системы распределения (облэнерго). Ссылки на них в таблице:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/ru/sections/ Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/ru/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как уже сообщал OBOZ.UA, энергетики называют ситуацию в энергосистеме Украины в целом сложной. В результате 4 марта объявили о почасовых отключениях электроэнергии для промышленности и бизнеса. Отключения продолжались суммарно в течение 10 часов в сутки, тогда как накануне ограничения вводились только на 7 часов.

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