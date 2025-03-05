Россия снова атаковала украинскую энергетику: где могут отключить свет 5 марта
В ночь на 5 марта российские войска снова атаковали объекты энергетической инфраструктуры Украины – в частности на Одесщине и на Херсонщине. Из-за разрушений в Херсонской области ввели ограничение энергоснабжения по меньшей мере до 15 часов, а в Одесской продолжается ликвидация атак.
Об этом сообщили в Штабе сплоченных общин. В частности, удар по энергосистеме Одесской области стал уже четвертым за две недели. По этой же причине часть города осталась без тепла и водоснабжения, но к утру подачу тепла и воды возобновили.
"Только что энергетики получат разрешение от спасателей, начнутся аварийно-возобновительные работы", – подчеркнули энергетики.
Вместе с тем об отсутствии тока предупредили и жителей Херсона. До 15:00 света не будет жителей центральной части города, района ХБК и микрорайона Шуменский.
Также отмечается, что за прошедшие сутки энергетики активно занимались ликвидацией последствий атаки на Запорожье, в результате которой без света остались 197 семей. К вечеру того же дня энергоснабжение вернули 74 из них, но аварийно-ремонтные работы продолжаются.
Кроме того, были заживлены 6 абонентов в Запорожском районе, которые погашались из-за повреждения электрооборудования. Всего по состоянию на 3 марта из - за вражеских атак без энергоснабжения остаются 3 518 жителей прифронтовых территорий Запорожской области.
Следить за ситуацией в энергетики своих регионов украинцы могут на страницах операторов системы распределения (облэнерго). Ссылки на них в таблице:
Как уже сообщал OBOZ.UA, энергетики называют ситуацию в энергосистеме Украины в целом сложной. В результате 4 марта объявили о почасовых отключениях электроэнергии для промышленности и бизнеса. Отключения продолжались суммарно в течение 10 часов в сутки, тогда как накануне ограничения вводились только на 7 часов.
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