Россия обстреляла электросети Украины: будут ли отключения и что надо знать
В результате очередного ракетного обстрела из России в Украине были повреждены электрические сети. Из-за этого на некоторое время в домах потребителей (в частности, в Киеве) пропадал свет.
Как сообщили в ДТЭК, повреждение произошло в Киеве. Энергетики отметили, что сейчас все дома в столице со светом, но работы над восстановлением поврежденного оборудования продолжаются.
"Пострадали также электрические сети, в частности один из трансформаторных пунктов ДТЭК. Ночью энергетики вернули электричество для более 300 домов по резервным схемам", – отметили в ДТЭК.
В то же время в НЭК "Укрэнерго" отметили, что в целом потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к снижению: по состоянию на 9:30 23 июня оно было на 3,3% ниже, чем в предыдущий рабочий день (20 июня). Причиной назвали погодные условия: в большинстве регионов установилась ясная погода, что увеличивает эффективность работы бытовых солнечных электростанций. И все же несмотря на это, украинцев призывают перенести использование мощных приборов на дневное время – с 10:00 до 18:00.
А 22 июня суточный максимум потребления зафиксировали вечером. Причем за неделю он не изменился и остался на том же уровне, что и в предыдущее воскресенье (15 июня).
"Напоминаем, что сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после российских массированных ракетно-дронных атак. Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются", – пишут в "Укрэнерго".
Впрочем энергетики предупредили, что ситуация может меняться. Поэтому потребителям советуют следить за сообщениями на сайтах и официальных страницах в соцсетях их операторов системы распределения, то есть облэнерго:
Как уже сообщал OBOZ.UA, за год тарифы на коммунальные услуги в Украине существенно выросли – всего на 20,1% с мая 2024-го по май 2025-го. Больше всего - на электроэнергию, которая подорожала сразу на 63,6%.
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