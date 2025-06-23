Россия обстреляла электросети Украины: будут ли отключения и что надо знать

В результате очередного ракетного обстрела из России в Украине были повреждены электрические сети. Из-за этого на некоторое время в домах потребителей (в частности, в Киеве) пропадал свет.

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Как сообщили в ДТЭК, повреждение произошло в Киеве. Энергетики отметили, что сейчас все дома в столице со светом, но работы над восстановлением поврежденного оборудования продолжаются.

"Пострадали также электрические сети, в частности один из трансформаторных пунктов ДТЭК. Ночью энергетики вернули электричество для более 300 домов по резервным схемам", – отметили в ДТЭК.

В то же время в НЭК "Укрэнерго" отметили, что в целом потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к снижению: по состоянию на 9:30 23 июня оно было на 3,3% ниже, чем в предыдущий рабочий день (20 июня). Причиной назвали погодные условия: в большинстве регионов установилась ясная погода, что увеличивает эффективность работы бытовых солнечных электростанций. И все же несмотря на это, украинцев призывают перенести использование мощных приборов на дневное время – с 10:00 до 18:00.

А 22 июня суточный максимум потребления зафиксировали вечером. Причем за неделю он не изменился и остался на том же уровне, что и в предыдущее воскресенье (15 июня).

"Напоминаем, что сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после российских массированных ракетно-дронных атак. Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются", – пишут в "Укрэнерго".

Впрочем энергетики предупредили, что ситуация может меняться. Поэтому потребителям советуют следить за сообщениями на сайтах и официальных страницах в соцсетях их операторов системы распределения, то есть облэнерго:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/графики-часовых-стабилизационных/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/ru/sections/ Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/ru/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как уже сообщал OBOZ.UA, за год тарифы на коммунальные услуги в Украине существенно выросли – всего на 20,1% с мая 2024-го по май 2025-го. Больше всего - на электроэнергию, которая подорожала сразу на 63,6%.

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