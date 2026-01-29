Россия изменила цель ударов по энергетике Украины: названа главная мишень

Ситуация с отоплением в Киеве значительно хуже, чем с электроснабжением. Это объясняется тем, что Россия прицельно разрушает столичную теплогенерацию, ставшую ее новой мишенью.

Об этом на телевидении заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко. Именно ситуация с теплом в городе является наибольшей угрозой для жителей.

Новая цель для ударов

Омельченко уверен, что благодаря работе атомных электростанций определенное количество света для Киева будет производиться. Но ситуация с теплообеспечением значительно хуже, в чем киевляне (особенно жители левого берега Днепра) могли убедиться самостоятельно.

"Наибольшая опасность с этой зимы – это самое теплообеспечение. Потому что враг понимает, что полностью электроснабжение он не сможет разрушить. А вот теплообеспечение в городах-миллионниках – это его лакомая цель", – говорит эксперт.

Как предотвратить поломку сетей

Он пояснил, что по сравнению с другими районами больше электроэнергии подается на жилмассив Троещина – чтобы люди могли хотя бы нагреть пищу. Но потребители одновременно включают много мощных электроприборов, из-за чего внутридомовые сети выходят из строя.

Среди возможных выходов из ситуации – использование генераторов и заживление мини-котельными. Впрочем, заместить киевские ТЭЦ полностью невозможно, поэтому энергетики пытаются восстановить то, что можно восстановить. Некоторые европейские страны, в частности Германия, планируют предоставить Украине десятки крупных мини-ТЭЦ.

"Единственный вопрос – насколько долго это оборудование будет доходить до Киева и как долго оно будет монтироваться. Возможно, это произойдет, когда наступит весна", – добавил Омельченко.

Киев потерял собственную генерацию

Несмотря на то, что энергетические объекты восстанавливают и регулярно ремонтируют, Россия продолжает атаковать их, поэтому запаса прочности нет никакого, мощностей генерации электроэнергии в Киеве не осталось, заявил ранее директор Центра исследований энергетики.Александр Харченко . "Тепло восстановить смогли, тепло работает, а электричества нет", – подчеркнул он.

Эксперт напомнил, что Киев потребляет около 2 ГВт электроэнергии, а есть 650-700 МВт, из которых 150-200 МВт идет на ключевую инфраструктуру. Потому на дома, соответственно, остается до 30%.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что в Киеве ввели временные графики отключений электроэнергии. Начиная с 29 января каждому дому в столице подают и отключают свет отдельно.

