Россия атаковала украинскую ТЭС, оборудование серьезно повреждено: будут ли вводить графики отключения электроэнергии

Россия атаковала тепловую электростанцию (ТЭС), находящуюся в прифронтовом районе. Результат – 6 энергетиков получили ранения, а оборудование самой станции серьезно повреждено. Впрочем, на общую ситуацию с энергоснабжением обстрел не повлиял и применение графиков отключения света Украине не грозит.

Об обстреле сообщили в ДТЭК. Там отметили: раненым оперативно оказали первую медицинскую помощь и доставили в больницу.

"Россия атаковала прифронтовую ТЭС: шестеро наших коллег ранены. Серьезно повреждено оборудование теплоэлектростанции. Ликвидируем последствия атаки", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: только с начала текущего отопительного сезона теплоэлектростанции компании были обстреляны врагом около 40 раз.

Будут ли отключать электроэнергию

В свою очередь, в "Укрэнерго" сообщили, что дефицит мощности в сети не прогнозируется. Соответственно, применять графики плановых отключений электроэнергии в Украине не планируют.

"Электроэнергии, производимой электростанциями всех видов, достаточно для обеспечения энергоснабжения всех юридических и бытовых потребителей. Дефицит в энергосистеме не прогнозируется", – отметили там.

Как готовиться к возможным отключениям света

Впрочем, исключать возможности масштабных блэкаутов нельзя. К примеру, массированный ракетный обстрел россиян утром 7 февраля привел к повреждению линий в Киеве, Харькове, Николаеве, а также обесточиванию бытовых потребителей и учреждений здравоохранения. И хотя энергетики достаточно быстро заживили всех потребителей, это стало очередным подтверждением, что остаться без света можно в любую минуту – а следовательно, стоит быть к этому максимально готовым, ведь в случае большого повреждения блэкаут может затянуться.

В частности, советуют в Киевской городской госадминистрации (КГГА), следует запастись водой и едой. Так, воды:

следует заготовить по меньшей мере на 3 дня;

запасать следует не только питьевую, но и техническую.

Подчеркивается: на одного взрослого человека в сутки требуется 3 литра питьевой воды (включая потребляемую с пищей жидкость). А также 10-12 литров технической воды для гигиены и приготовления пищи.

Также нужно запастись едой – прежде всего той, которая не будет портиться без холодильника и не потребует электроэнергии для ее приготовления. Это могут быть:

мясные, рыбные и овощные консервы;

сушеное и вяленое мясо;

сублимированные продукты (каши, лапша быстрого приготовления и супы, которые необходимо заливать кипятком, или гречка, которую можно заливать водой комнатной температуры);

хлебцы, печенье, сухари;

сухофрукты, орешки;

шоколад, конфеты;

энергетические батончики.

Как сообщал OBOZ.UA, наиболее энергозатратной среди привычных для украинцев электроприборов является электрическая плита. Она потребляет 4-8 кВт. На втором месте – калориферы, кондиционеры, бойлеры и масляные обогреватели, потребляющие по 2-3 кВт.

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