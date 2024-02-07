Украинцы остались без электроэнергии: где нет света из-за российского обстрела

Массированный ракетный обстрел россиян утром 7 февраля привел к повреждению линий в Киеве, Харькове, Николаеве, а также обесточиванию бытовых потребителей и учреждений здравоохранения. Впрочем, критических нарушений в работе энергосистемы не возникло, возобновить энергоснабжение энергетики обещают уже через несколько часов, а применять плановые отключения они не планируют.

"Обстрел не привел к критическим нарушениям в работе энергосистемы. Однако повреждены линии в Киеве, Харькове, Николаеве", – рассказали в Министерстве энергетики.

В свою очередь, в "Укрэнерго" сообщили, что в целом высоковольтные линии электропередачи работают в нормальном режиме. Однако:

Из-за повреждений двух высоковольтных линий 110 кВ местных электросетей в Киеве обесточены 19 400 потребителей, учреждения здравоохранения.

"Продолжаются аварийно-восстановительные работы. В течение 3-4 часов энергопитание будет возобновлено", – говорится в сообщении.

В Харькове из-за повреждений сетей "Харьковоблэнерго" обесточено около 1 000 потребителей.

"В результате ракетных и артиллерийских обстрелов повреждены в сетях "Харьковоблэнерго" и прифронтовых регионах. Также есть новые повреждения из-за обстрелов в сетях Днепропетровской, Донецкой, Николаевской областей", – рассказали в "Укрэнерго".

Будут ли плановые отключения света

В то же время, подчеркнули энергетики, возникновение дефицита в системе не прогнозируется. Ведь электроэнергии, производимой электростанциями всех видов, "хватает для обеспечения снабжения всех юридических и бытовых потребителей".

Тем не менее, отметили они, обесточивания, не связанные с обстрелом, в Украине все же зафиксированы. Их причины:

технические – в Кировоградской области;

погодные условия – в Волынской.

Как готовиться к возможным отключениям света

В целом же, хотя энергетики пока справляются со всеми возникающими сложностями и не прибегают к плановым отключениям электроэнергии, гарантировать, что не будет аварийных отключений нельзя – особенно в свете проведения Россией массовых обстрелов. В связи с этим украинцев призывают активно готовится к возможным проблемам – чтобы снизить их влияние на свою жизнь. Прежде всего, запастись водой и едой.

В частности, воды следует запасти по меньшей мере на 3 дня, советуют в Киевской городской госадминистрации (КГГА). При чем не только питьевой, так и технической.

Так, подчеркивается, на одного взрослого человека в сутки требуется 3 литра питьевой воды (включая потребляемую с пищей жидкость). А также 10-12 литров технической воды для гигиены и приготовления пищи.

Также нужно запастись едой – прежде всего той, которая не будет портиться без холодильника и не потребует электроэнергии для ее приготовления. Это могут быть:

мясные, рыбные и овощные консервы;

сушеное и вяленое мясо;

сублимированные продукты (каши, лапша быстрого приготовления и супы, которые необходимо заливать кипятком, или гречка, которую можно заливать водой комнатной температуры);

хлебцы, печенье, сухари;

сухофрукты, орешки;

шоколад, конфеты;

энергетические батончики.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине разрешили отключать свет бытовым потребителям. Однако не всем – лишь тем, кто игнорирует платежки и накапливает долги.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!