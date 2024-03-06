Россия атаковала энергообъекты Украины 6 марта: где есть обесточивание

В результате ночной атаки страны-террористки России по Украине есть обесточивание в Хмельницкой и Одесской областях. К утру остаются обесточенными 7 населенных пунктов – это 2506 потребителей.

Об этом сообщает прессслужба "Укрэнерго" 6 марта. В результате дроновой атаки сети облэнерго пострадали в Хмельницкой и Одесской областях.

В Хмельницкой области из-за последствий атаки было обесточено 30 населенных пунктов. В Одесской области из-за боевых действий обесточены 234 потребителя. Ремонтные бригады планируют возобновить энергопитание в течение дня.

В целом ночная атака не нанесла критических последствий для работы энергосистемы. Из-за боевых действий и по другим причинам на утро без света остаются 398 населенных пунктов. Есть новые повреждения в сетях облэнерго в Днепропетровской и Харьковской областях.

Также остаются обесточенными потребители в отдельных районах Донецкой, Запорожской, Сумской, Херсонской областей.

Напомним, в ночь со вторника на среду, 6 марта, российские захватчики атаковали Одесскую область дронами-камикадзе типа Shahed. Над регионом силы ПВО сбили 18 вражеских дронов. В результате падения обломков повреждены газопровод и жилые дома в Одесском районе.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, Россия изменила тактику обстрелов энергосистемы Украины – и теперь проводит точечные и интенсивные дроновые атаки по конкретным энергообъектам. В этой связи не лишним будет максимально подготовиться к возможным проблемам с энергообеспечением – ведь в случае большого повреждения блекаут может затянуться.

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