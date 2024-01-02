Российская ракетная атака оставила часть украинцев без света: где нет электроэнергии 2 января

В Украине на фоне массированной российской атаки начались отключения света. При этом речь идет исключительно об аварийных перебоях с электроснабжением – плановые графики не вводились.

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Так, энергетики официально подтвердили отключения в некольких районах Киева. "Из-за атаки временно отсутствует свет в части домов в Шевченковском, Святошинском, Голосеевском и Оболонском районах", – сообщили в ДТЭК.

По словам энергетиков, электроснабжение начнут восстанавливать, как только позволит ситуация с безопасностью. По данным OBOZ.UA, некоторым потребителям в Святошинском районе свет вернули еще до окончания воздушной тревоги в столице.

В некоторых районах столицы также есть проблемы с водоснабжением. Кроме того, об отключениях электроэнергии сообщают в Киевской области. "Из-за атаки российских оккупантов частично отсутствует свет в Бучанском и Вышгородском районах", – подтвердили данные очевидцев энергетики.

Кроме того, по словам местных жителей, света также нет в некоторых районах Львова. "На Новом Львове и в центре города – аварийное отключение света", – сообщают в Telegram-каналах.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия утром 2 января подняла в небо 16 бортов бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95МС и осуществила пуски ракет по Украине, в частности "Кинжалов". Они постоянно меняли вектор движения, но в основном с курсом на Киевщину, где в итоге раздались взрывы.

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