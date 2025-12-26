РФ ударила по украинской энергетике, есть аварийные отключения света: какой график 26 декабря

В пятницу, 26 декабря, в Украине почти во всех областях введены почасовые отключения электроэнергии, а в некоторых, в частности на Харьковщине – аварийные отключения. Количество обесточиваний может существенно различаться от региона к региону. Кроме того, РФ нанесла новые удары по инфраструктуре на Одесщине, энергетики работают над восстановлением электроснабжения в домах одесситов.

О том, что происходит в энергосистеме, сообщают в "Укрэнерго" и Минэнерго, а детали публикуют облэнерго. OBOZ.UA следит за происходящим.

Отключения электроэнергии в Украине 26 декабря: главное

На Одесчине враг атаковал энергообъект на юге области . Энергетики отмечают, что повреждения значительные, а для восстановления оборудования потребуется время.

. Энергетики отмечают, что повреждения значительные, а для восстановления оборудования потребуется время. Утром из-за обстрелов были обесточены потребители в Донецкой, Харьковской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях.

Графики почасовых отключений (ГПО) введены в большинстве регионов, но их объем и время применения могут сильно отличаться .

. В тех же областях, где есть ГПО, также действуют ограничения мощности для бизнеса и промышленности .

. Графики могут измениться в течение дня , поэтому нужно регулярно проверять информацию на официальных ресурсах своего облэнерго (все ссылки – в таблице ниже).

, поэтому нужно регулярно проверять информацию на официальных ресурсах своего облэнерго (все ссылки – в таблице ниже). Различия в графиках по регионам связаны с тем, что российские удары разрушают не только генерацию в центре и на востоке Украины, но и подстанции, высоковольтные линии и автотрансформаторы , которые необходимы для передачи тока из западных областей. В результате этого покрывать дефицит в части страны очень сложно.

в центре и на востоке Украины, , которые необходимы для передачи тока из западных областей. В результате этого покрывать дефицит в части страны очень сложно. Украинская энергосистема только с начала 2025 года пережила 4500 российских атак, но планы россиян оставить украинцев полностью без света и тепла не воплощаются в жизнь, благодаря работе энергетиков.

Отключения электроэнергии по областям: какие графики

Одесская область

Почасовые отключения в Одесской области до сих пор не действуют. Потребителей просят узнавать о ситуации по каждому конкретному адресу на сайте.

Также энергетики предупреждают, что в Одесском районе, в частности в Одессе, возможны сетевые ограничения. Это вынужденные аварийные отключения, чтобы не допустить масштабных аварий из-за перегрузки сети.

"К сожалению, их невозможно спрогнозировать. Они применяются при резком увеличении потребления и отменяются после стабилизации ситуации", – говорится на сайте "ДТЭК Одесские электросети".

Киев

Наибольшая суммарная нагрузка в Киеве 26 декабря приходится на группу 3.2 – 13,5 часов без света за сутки. Меньше всего будут отключать группы 3.1, 5.2 и 6.2 – по 7,5 часов каждая.

Киевская область

На Киевщине график обновили после 9:30. Наибольшее количество суммарных отключений 26 декабря установлено для группы 1.1 – 10,5 часов без света за сутки.

Днепропетровская область

Это пример региона со сложной энергетической ситуацией. Больше всего часов без света в сутки будет у групп 2.2, 3.1, 4.1 и 4.2, которые будут оставаться без света по 13 часов суммарно. Меньше всего ограничений запланировано для группы 2.1 – 9 часов.

Харьковская область

В регионе введены аварийные отключения света. Одновременно с ними действует обновленный график на 26 декабря:

1.1 – 00:00-03:00 (3 ч), 07:00-13:30 (6,5 ч), 17:00-20:30 (3,5 ч), 22:00-24:00 (2 ч) – суммарно 15 ч

– 00:00-03:00 (3 ч), 07:00-13:30 (6,5 ч), 17:00-20:30 (3,5 ч), 22:00-24:00 (2 ч) – 1.2 – 00:00-03:00 (3 год), 07:00-10:00 (3 год), 13:30-20:30 (7 год), 22:00-24:00 (2 год) – суммарно 15 ч

– 00:00-03:00 (3 год), 07:00-10:00 (3 год), 13:30-20:30 (7 год), 22:00-24:00 (2 год) – 2.1 – 00:00-03:00 (3 год), 07:00-10:00 (3 год), 13:30-20:30 (7 год), 22:00-24:00 (2 год) – суммарно 15 ч

– 00:00-03:00 (3 год), 07:00-10:00 (3 год), 13:30-20:30 (7 год), 22:00-24:00 (2 год) – 2.2 – 00:00-03:00 (3 ч), 07:00-10:00 (3 ч), 13:30-17:00 (3,5 ч), 20:30-24:00 (3,5 ч) – суммарно 13 ч

– 00:00-03:00 (3 ч), 07:00-10:00 (3 ч), 13:30-17:00 (3,5 ч), 20:30-24:00 (3,5 ч) – 3.1 – 03:00-10:00 (7 ч), 13:30-17:00 (3,5 ч), 20:30-22:00 (1,5 ч) – суммарно 12 ч

– 03:00-10:00 (7 ч), 13:30-17:00 (3,5 ч), 20:30-22:00 (1,5 ч) – 3.2 – 03:00-10:00 (7 ч), 13:30-17:00 (3,5 ч), 20:30-22:00 (1,5 ч) – суммарно 12 ч

– 03:00-10:00 (7 ч), 13:30-17:00 (3,5 ч), 20:30-22:00 (1,5 ч) – 4.1 – 00:00-06:30 (6,5 ч), 10:00-17:00 (7 ч), 20:30-24:00 (3,5 ч) – суммарно 17 ч

– 00:00-06:30 (6,5 ч), 10:00-17:00 (7 ч), 20:30-24:00 (3,5 ч) – 4.2 – 00:00-06:30 (6,5 ч), 10:00-17:00 (7 ч), 20:30-24:00 (3,5 ч) – суммарно 17 ч

– 00:00-06:30 (6,5 ч), 10:00-17:00 (7 ч), 20:30-24:00 (3,5 ч) – 5.1 – 10:00-13:30 (3,5 ч), 17:00-22:00 (5 ч) – суммарно 8,5 ч

– 10:00-13:30 (3,5 ч), 17:00-22:00 (5 ч) – 5.2 – 10:00-13:30 (3,5 ч), 17:00-22:00 (5 ч) – суммарно 8,5 ч

– 10:00-13:30 (3,5 ч), 17:00-22:00 (5 ч) – 6.1 – 03:00-06:30 (3,5 ч), 10:00-13:30 (3,5 ч), 17:00-20:30 (3,5 ч) – суммарно 10,5 ч

– 03:00-06:30 (3,5 ч), 10:00-13:30 (3,5 ч), 17:00-20:30 (3,5 ч) – 6.2 – 03:00-06:00 (3 ч), 07:00-13:30 (6,5 ч), 17:00-20:30 (3,5 ч) – суммарно 13 ч

Сумская область

На Сумщине графики тоже обновились. Максимум без света за одно отключение – 4 часа подряд, суммарно – 14 часов.

Полтавская область

В Полтавской области ограничения для потребителей действуют полные сутки. Известно, что:

с 00:00 по 06:00 вводится ГПО в объеме 3 очередей;

с 06:00 по 22:00 – в объеме 3,5 очередей;

с 22:00 по 23:59 – в объеме 3 очередей.

Где смотреть группу и графики отключений электричества в каждой области

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://off.energy.mk.ua/ Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, Россия продолжает целенаправленно разрушать энергетическую инфраструктуру Украины, и не только электроэнергетическую. 24 декабря был нанесен очередной удар по инфраструктуре госкомпании "Укрнафта".

