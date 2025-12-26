РФ ударила по украинской энергетике, есть аварийные отключения света: какой график 26 декабря
В пятницу, 26 декабря, в Украине почти во всех областях введены почасовые отключения электроэнергии, а в некоторых, в частности на Харьковщине – аварийные отключения. Количество обесточиваний может существенно различаться от региона к региону. Кроме того, РФ нанесла новые удары по инфраструктуре на Одесщине, энергетики работают над восстановлением электроснабжения в домах одесситов.
О том, что происходит в энергосистеме, сообщают в "Укрэнерго" и Минэнерго, а детали публикуют облэнерго. OBOZ.UA следит за происходящим.
Отключения электроэнергии в Украине 26 декабря: главное
- На Одесчине враг атаковал энергообъект на юге области. Энергетики отмечают, что повреждения значительные, а для восстановления оборудования потребуется время.
- Утром из-за обстрелов были обесточены потребители в Донецкой, Харьковской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях.
- Графики почасовых отключений (ГПО) введены в большинстве регионов, но их объем и время применения могут сильно отличаться.
- В тех же областях, где есть ГПО, также действуют ограничения мощности для бизнеса и промышленности.
- Графики могут измениться в течение дня, поэтому нужно регулярно проверять информацию на официальных ресурсах своего облэнерго (все ссылки – в таблице ниже).
- Различия в графиках по регионам связаны с тем, что российские удары разрушают не только генерацию в центре и на востоке Украины, но и подстанции, высоковольтные линии и автотрансформаторы, которые необходимы для передачи тока из западных областей. В результате этого покрывать дефицит в части страны очень сложно.
- Украинская энергосистема только с начала 2025 года пережила 4500 российских атак, но планы россиян оставить украинцев полностью без света и тепла не воплощаются в жизнь, благодаря работе энергетиков.
Отключения электроэнергии по областям: какие графики
Одесская область
Почасовые отключения в Одесской области до сих пор не действуют. Потребителей просят узнавать о ситуации по каждому конкретному адресу на сайте.
Также энергетики предупреждают, что в Одесском районе, в частности в Одессе, возможны сетевые ограничения. Это вынужденные аварийные отключения, чтобы не допустить масштабных аварий из-за перегрузки сети.
"К сожалению, их невозможно спрогнозировать. Они применяются при резком увеличении потребления и отменяются после стабилизации ситуации", – говорится на сайте "ДТЭК Одесские электросети".
Киев
Наибольшая суммарная нагрузка в Киеве 26 декабря приходится на группу 3.2 – 13,5 часов без света за сутки. Меньше всего будут отключать группы 3.1, 5.2 и 6.2 – по 7,5 часов каждая.
Киевская область
На Киевщине график обновили после 9:30. Наибольшее количество суммарных отключений 26 декабря установлено для группы 1.1 – 10,5 часов без света за сутки.
Днепропетровская область
Это пример региона со сложной энергетической ситуацией. Больше всего часов без света в сутки будет у групп 2.2, 3.1, 4.1 и 4.2, которые будут оставаться без света по 13 часов суммарно. Меньше всего ограничений запланировано для группы 2.1 – 9 часов.
Харьковская область
В регионе введены аварийные отключения света. Одновременно с ними действует обновленный график на 26 декабря:
- 1.1 – 00:00-03:00 (3 ч), 07:00-13:30 (6,5 ч), 17:00-20:30 (3,5 ч), 22:00-24:00 (2 ч) – суммарно 15 ч
- 1.2 – 00:00-03:00 (3 год), 07:00-10:00 (3 год), 13:30-20:30 (7 год), 22:00-24:00 (2 год) – суммарно 15 ч
- 2.1 – 00:00-03:00 (3 год), 07:00-10:00 (3 год), 13:30-20:30 (7 год), 22:00-24:00 (2 год) – суммарно 15 ч
- 2.2 – 00:00-03:00 (3 ч), 07:00-10:00 (3 ч), 13:30-17:00 (3,5 ч), 20:30-24:00 (3,5 ч) – суммарно 13 ч
- 3.1 – 03:00-10:00 (7 ч), 13:30-17:00 (3,5 ч), 20:30-22:00 (1,5 ч) – суммарно 12 ч
- 3.2 – 03:00-10:00 (7 ч), 13:30-17:00 (3,5 ч), 20:30-22:00 (1,5 ч) – суммарно 12 ч
- 4.1 – 00:00-06:30 (6,5 ч), 10:00-17:00 (7 ч), 20:30-24:00 (3,5 ч) – суммарно 17 ч
- 4.2 – 00:00-06:30 (6,5 ч), 10:00-17:00 (7 ч), 20:30-24:00 (3,5 ч) – суммарно 17 ч
- 5.1 – 10:00-13:30 (3,5 ч), 17:00-22:00 (5 ч) – суммарно 8,5 ч
- 5.2 – 10:00-13:30 (3,5 ч), 17:00-22:00 (5 ч) – суммарно 8,5 ч
- 6.1 – 03:00-06:30 (3,5 ч), 10:00-13:30 (3,5 ч), 17:00-20:30 (3,5 ч) – суммарно 10,5 ч
- 6.2 – 03:00-06:00 (3 ч), 07:00-13:30 (6,5 ч), 17:00-20:30 (3,5 ч) – суммарно 13 ч
Сумская область
На Сумщине графики тоже обновились. Максимум без света за одно отключение – 4 часа подряд, суммарно – 14 часов.
Полтавская область
В Полтавской области ограничения для потребителей действуют полные сутки. Известно, что:
- с 00:00 по 06:00 вводится ГПО в объеме 3 очередей;
- с 06:00 по 22:00 – в объеме 3,5 очередей;
- с 22:00 по 23:59 – в объеме 3 очередей.
Где смотреть группу и графики отключений электричества в каждой области
Как сообщал OBOZ.UA, Россия продолжает целенаправленно разрушать энергетическую инфраструктуру Украины, и не только электроэнергетическую. 24 декабря был нанесен очередной удар по инфраструктуре госкомпании "Укрнафта".
