В одной области Украины неожиданно объявили жесткие отключения света: какой график и что происходит в энергосистеме
По состоянию на 25 марта на Черниговщине худшая ситуация по стране. В Чернигове аварийные отключения света не по графику: в результате нескольких подряд вражеских атак повреждено оборудование. Также в области применены графики отключения света (ГПВ), однако отключения могут не совпадать с графиком.
Отключения затронут все группы потребителей. Об этом сообщает "Черниговоблэнерго".
Согласно графикам у некоторых абонентов запланировано два отключения в день. Максимальная продолжительность одного отключения – 5 часов. Ограничения будут отменены сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме.
В облэнерго предупредили жителей Чернигова: "из-за утренней атаки на энергообъекты в городе возможны незапланированные отключения, которые не совпадают с графиками (ГПВ). Это касается и тех абонентов, у которых свет уже появился".
Также в Одесской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях часть потребителей временно остаются без электроснабжения. Света нет в результате боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры. Об этом сообщают Министерство энергетики Украины и "Укрэнерго".
Кроме того, в результате вражеской атаки на энергообъект "Хмельницкоблэнерго" один из работников компании ранен. Ему оказывают медицинскую помощь.
Состояние энергосистемы и объемы потребления
"Укрэнерго" сообщает, что потребление электроэнергии 25 марта выше на 1,8%, чем днем ранее. Это объясняют облачной погодой в значительной части Украины. Кроме того, в национальной энергетической компании просят запланировать активное энергопотребление на дневное время – с 11:00 до 15:00, и ограничить пользование мощными электроприборами с 17 до 22 часов.
Днем ранее, 24 марта, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 3,7% выше, чем максимум предыдущего дня. Причина: отсутствие почасовых отключений во всех областях, кроме Черниговщины.
