В одной области Украины неожиданно объявили жесткие отключения света: какой график и что происходит в энергосистеме

По состоянию на 25 марта на Черниговщине худшая ситуация по стране. В Чернигове аварийные отключения света не по графику: в результате нескольких подряд вражеских атак повреждено оборудование. Также в области применены графики отключения света (ГПВ), однако отключения могут не совпадать с графиком.

Отключения затронут все группы потребителей. Об этом сообщает "Черниговоблэнерго".

Согласно графикам у некоторых абонентов запланировано два отключения в день. Максимальная продолжительность одного отключения – 5 часов. Ограничения будут отменены сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме.

В облэнерго предупредили жителей Чернигова: "из-за утренней атаки на энергообъекты в городе возможны незапланированные отключения, которые не совпадают с графиками (ГПВ). Это касается и тех абонентов, у которых свет уже появился".

Также в Одесской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях часть потребителей временно остаются без электроснабжения. Света нет в результате боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры. Об этом сообщают Министерство энергетики Украины и "Укрэнерго".

Кроме того, в результате вражеской атаки на энергообъект "Хмельницкоблэнерго" один из работников компании ранен. Ему оказывают медицинскую помощь.

Состояние энергосистемы и объемы потребления

"Укрэнерго" сообщает, что потребление электроэнергии 25 марта выше на 1,8%, чем днем ранее. Это объясняют облачной погодой в значительной части Украины. Кроме того, в национальной энергетической компании просят запланировать активное энергопотребление на дневное время – с 11:00 до 15:00, и ограничить пользование мощными электроприборами с 17 до 22 часов.

Днем ранее, 24 марта, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 3,7% выше, чем максимум предыдущего дня. Причина: отсутствие почасовых отключений во всех областях, кроме Черниговщины.

Где следить за графиками: сайты облэнерго

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

