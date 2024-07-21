'Принимаем меры': в Госэнергонадзоре назвали область, избегающую отключений света

В течение некоторого времени Житомирщина избегала применения графиков отключений электроэнергии. Это происходило несмотря на распоряжение "Укрэнерго".

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Об этом сообщил глава Государственной службы энергетического надзора Руслана Слободяна в эфире телемарафона. Он отметил, что по данному факту "принимаются определенные меры".

"Проверять Житомирскую область мы поехали не случайно. Мы получили сигналы. Это были обращения неравнодушных граждан и данные от "Укрэнерго", что там что-то не совсем правильно происходит", – рассказал Слободян.

В ходе проверки стало известно, что диспетчерская служба Житомирских электросетей подтверждала "Укрэнерго" о применении графиков отключений, но на самом деле не все очереди были задействованы.

Это, по данным главы Госэнергонадзора, привело к тому, что нагрузка на электросети области не снижалась или снижалась существенно, что противоречило распоряжениям "Укрэнерго".

"Энергосистема еще не полностью автоматизирована. Именно поэтому большое значение играет и человеческий фактор. Однако контроль со стороны государства присутствует. Мы будем принимать меры по тем, кто допустил нарушение", – резюмировал чиновник.

Следует отметить, что недавно инспекция обнаружила многочисленные случаи невыполнения команд диспетчеров НЭК "Укрэнерго" о введении графиков отключения света в Житомирской области.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В воскресенье, 21 июля , в Украине несколько улучшится ситуация со светом. В разные части суток украинцы будут оставаться без электричества на 1-2 часа.

– В "Укрэнерго" объяснили, что энергосистема страны находится в критическом состоянии из-за старения оборудования, массированных российских обстрелов и экстремальных погодных условий, что приводит к дефициту мощности и частым отключениям электроэнергии.

– Министр энергетики Герман Галущенко рассказал, что в ближайшее время в украинской энергосистеме ожидается улучшение ситуации. Этому будет способствовать сокращение сроков ремонта энергооборудования для подготовки его к осенне-зимнему периоду.

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