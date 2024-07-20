Ситуация несколько улучшится: опубликован график отключений света на 21 июля

В воскресенье, 21 июля, в Украине несколько улучшится ситуация со светом. В разные части суток украинцы будут оставаться без электричества на 1-2 часа.

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Об этом сообщили в Telegram "Укрэнерго". Отмечается, что потребление будет ограничиваться в течение всех суток.

"С 15:00 до 24:00 будут действовать две очереди отключений. В другие часы суток будет применена одна очередь отключений", – уточнили в компании.

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