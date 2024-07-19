Отключение света в Украине: что влияет на графики и их продолжительность

Украинская энергосистема находится в критическом состоянии из-за старения оборудования, массированных российских обстрелов и экстремальных погодных условий, что приводит к дефициту мощности и частым отключениям электроэнергии. Восстановление и замена поврежденного оборудования продолжаются, и ситуация постепенно улучшится.

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Об этом OBOZ.UA сообщила спикер "Укрэнерго" Мария Цатурян. "Энергосистема построена очень давно, и есть элементы в этой энергосистеме, которые уже не очень новые. Понятно, что энергетики их заменяют, восстанавливают время от времени. Но есть элементы, высоковольтное какое-нибудь оборудование, или какое-то другое оборудование, требующее замены " – отметила Цатурян.

В настоящее время россияне повредили или уничтожили половину мощностей украинской энергосистемы, о чем неоднократно сообщали Минэнерго, президент и премьер-министр. В результате восьми массированных ракетно-дроновых ударов в этом году было повреждено 9 гигаватт производственной мощности украинских электростанций.

Это привело к значительному дефициту в системе, что осложняется погодными условиями. "Аномальная жара, как и мороз очень сильный, влияет не только на возрастающее потребление в стране, что очень чувственно во время дефицита. Поэтому у нас энергосистема, которая очень избита и в ней есть существенный дефицит, у нас дефицит мощности," – подчеркнула Цатурян. Во время жары растет использование кондиционеров, а во время морозов – обогревателей, дополнительно нагружающих систему.

Дефицит – это разница между потреблением и имеющейся энергией в системе, производимой украинскими электростанциями и которая импортируется из Европы. "Эти две позиции, они всегда, каждую секунду должны быть в балансе ", – объясняет Цатурян. Когда потребление превышает имеющуюся мощность, применяются ограничения, что приводит к отключениям электричества.

Поломки оборудования также оказывают влияние на графики отключений. "Оборудование из строя выходит постоянно, очень часто, в жаркий период и в холодный период года, или выходит из-за непогоды. Это абсолютно традиционная ситуация, которая в энергосистеме есть и в мирное время," – говорит Цатурян. Перегрев оборудования из-за высокой температуры может привести к его выходу из строя, что является нормальным процессом.

Также обстрелы уменьшили резервы мощности и транспортной инфраструктуры, что делает систему менее устойчивой к непредсказуемым событиям. "Надежность системы очень сильно снижена из-за российских обстрелов, ее устойчивость и прочность снижена. Поэтому мы испытываем любое колебание потребления из-за температурных условий ", – добавляет Цатурян.

Ситуация с техническими проблемами на энергетических объектах Украины сложная, но управляемая. Как отмечает Мария Цатурян, процессы ремонта и замены оборудования продолжаются и постепенно ситуация нормализуется. "Как только энергетики восстановят оборудование, вернут его в работу или заменят новое, у нас с вами нормализуется ситуация ", - подытожила она.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине продолжаются проверки соблюдения графиков отключения электроэнергии. В шести регионах уже обнаружены нарушения. Больше всего проблем оказалось в Днепропетровской и Житомирской областях. При этом в "Житомироблэнерго" даже пытались помешать проверкам, не пуская инспекторов в диспетчерские пункты.

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