Придется ждать несколько лет? Озвучен прогноз касательно графиков отключений света в Киеве и по Украине

Стабильные графики отключений электроэнергии в Киеве могут появиться уже в течение ближайших 5-7 дней. А вот полного исчезновения почасовых отключений все украинцы могут ждать еще долго – до 2-3 лет. Однако это пессимистический сценарий.

Об этом заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в интервью "Telegraf". "Графики закончатся года через два-три... Это я уже совсем пессимистический сценарий даю. На самом деле, когда станет нормально и тепло, немного легче будет. Но я реально думаю, что в определенные месяцы года мы будем жить с графиками еще несколько лет", – отметил эксперт.

В то же время он предостерегает: региональные различия в графиках – это не политическое решение, а следствие различной конфигурации и степени повреждения сетей. Именно поэтому в одних областях отключения жесткие, а в других – почти незаметны.

Потепление, по его словам, поможет уменьшить потребление и может добавить 1,5-2 часа света в сутки, но кардинально проблему не решит. Главное условие прогнозируемости – отсутствие новых атак на энергосистему.

Отключения света в Киеве: что происходит и когда изменится ситуация

Обстановка с электроснабжением в столице остается чрезвычайно сложной, констатировал Харченко. Киев фактически потерял собственную генерацию электроэнергии.

"Фактически не осталось генерации внутри города. Она по факту уничтожена или повреждена настолько, что вернуть ее в ближайшее время не представляется возможным. Соответственно, Киев переведен на полное питание извне. Там тоже довольно много повреждений. Я могу надеяться, что где-то через 5-7 дней в Киеве можно будет хотя бы четко работать по графику", – указал эксперт.

По его словам, одна из ключевых причин хаоса с отключениями – невозможность спрогнозировать потребление. Когда электричество появляется, потребители включают все одновременно, и реальная нагрузка на сети возрастает в разы. Дома, которые раньше потребляли условные 100 кВт, теперь могут брать 300 кВт. Из-за этого старые графики потеряли актуальность, а для новых нужно накопить новую статистику.

Правительство анонсировало ряд мер для стабилизации ситуации. Как объясняет Харченко, речь прежде всего идет об увеличении объемов электроэнергии, которые можно физически подать в Киев, а также о переформатировании внутренних сетей столицы.

Параллельно продолжается работа по усилению критической инфраструктуры и запуску газопоршневых установок – это генераторы, которые производят электроэнергию из природного газа. Их стараются вводить в эксплуатацию максимально быстро, даже несмотря на регуляторные трудности.

Как сообщал OBOZ.UA, по мнению гендиректора Yasno Сергея Коваленко, со спадом морозов нагрузка на энергосистему постепенно будет уменьшаться, что должно сократить количество и продолжительность экстренных отключений. В то же время в Киеве возвращение к прогнозируемым почасовым графикам возможно только после стабилизации работы сетей и завершения восстановительных работ.

