Правила назначения субсидий изменятся с 1 марта: Кабмин принял решение

Кабинет министров Украины с 1 марта меняет некоторые правила назначения субсидий – как на коммунальные услуги, так и на аренду жилья для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). В частности, устранен ряд технических ошибок.

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Соответствующие решения приняты на заседании Кабмина 28 февраля, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. В частности, для субсидий на коммуналку произошли такие изменения:

предоставлена возможность получить субсидии тем, кто из-за несвоевременного предоставления сведений поставщиками услуг не смогли добиться выплат;

украинцы, с которым произошла такая ситуация, смогут самостоятельно предоставить Пенсионному фонду сведения для назначения субсидии.

"Принимаем решение, по которому доначислим субсидии людям, которые их не получили из-за несвоевременно представленных данных. Это особенно касается ситуаций, когда люди живут в ОСМД, и поставщики услуг предоставляли информацию с задержкой или вообще не подали", – заявил Шмыгаль.

Кроме этого, расширяется перечень территорий, на которых ВПЛ могут получать компенсации по найму жилья. "Урегулируем вопросы по субсидиям на аренду жилья ВПЛ", – анонсировал Шмыгаль.

Так, эту субсидию с 1 марта смогут получать внутренне перемещенные лица в Харькове и Сумах. В целом определяется, ВЛП смогут получать субсидии на жилье по всей территории Украины, кроме:

территорий, где ведутся активные боевые действия;

временно оккупированные территории Украины.

Таким образом, теперь можно будет получить компенсации по найму жилья на территориях в зоне возможных боевых действий. Именно к этой категории относятся Харьков и Сумы.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Минсоцполитики анонсировали и другие изменения правил предоставления субсидий на жилье ВПЛ. В частности, это внедрение более удобных цифровых инструментов для подачи заявок и автоматическая проверку всех данных.

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