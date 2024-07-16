Массовые отключения света повлияют на платежки украинцев уже в июле: чего ожидать

Несмотря на повышение тарифов на электроэнергию в июле, суммы в платежках могут остаться на уровне до повышения из-за отключения света. Потребители остаются без электричества в среднем 12 часов в сутки, что уменьшает объемы потребления. Таким образом, вынужденная экономия компенсирует рост тарифов.

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Об этом заявил директор специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев в комментарии СМИ. В июне в Украине были повышены тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей.

Новый тариф составляет 4,32 грн за киловатт*час, что существенно выше предыдущего уровня. Министерство энергетики Украины отмечает, что средний счет вырастет на 285 гривен. Однако, несмотря на повышение, ожидается, что суммы в платежках за июль могут остаться на уровне до повышения тарифов.

Рябцев отмечает, что в среднем потребители остаются без электричества 12 часов в сутки. Это приводит к значительному уменьшению объемов потребления электроэнергии, поскольку за эти часы у людей просто нет возможности использовать электроприборы.

Он подчеркнул, что объемы потребления электроэнергии у всех разные. "У моих знакомых в прошлом месяце объемы потребления были вдвое меньше, чем раньше. У некоторых может быть другая ситуация. Она не одинакова для всех потребителей", – отметил он. Но в целом, учитывая вынужденную экономию из-за отключения электроэнергии, суммы в платежках в июле могут быть такими же, как и к повышению тарифов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине тариф на электроэнергию не будут менять до 1 мая 2025 года. Таким образом, осенне-зимний период 2024/2025 пройдет без повышения – за каждый 1 кВт*ч нужно платить 4,32 грн.

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