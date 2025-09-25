Потребители остались без света: где в Украине произошли внеплановые отключения

В отдельных регионах Украины фиксируются проблемы с энергопоставками. Причина – массированная атака России по украинской инфраструктуре. В частности, обесточенными оказались населенные пункты в Винницкой и Кировоградской областях.

Видео дня

Как сообщила первая заместитель начальника Винницкой ОВА Наталья Заболотная, без света оставалась часть самой Винницы, из-за чего было остановлено движение поездов. Однако на 06:05 проблема была устранена.

"Обращений по поводу повреждения жилых домов не поступало. И, к счастью, пострадавших среди людей нет", – говорится в сообщении.

Также значительные повреждения получили объекты критической инфраструктуры Винницкой области. "Все службы работают над ликвидацией последствий обстрела", – заверила Заболотная.

Проблемы с энергообеспечением зафиксированы и в Кировоградской области. Там, сообщил председатель Кировоградской ОГА (ОВА) Андрей Райкович, зафиксированы повреждения нескольких жилых домов.

"От электроснабжения частично отключены 3 населенных пункта. Самое главное – обошлось без пострадавших. Все службы уже работают над ликвидацией последствий", – рассказал он.

В целом же, отметим, следить за ситуацией с энергоснабжением своего региона украинцы могут самостоятельно. Сделать это можно на официальных ресурсах облэнерго:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/графики-часовых-стабилизационных/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/ru/sections/ Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/ru/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, ранее на Запорожской атомной электростанции произошел очередной блэкаут – уже десятый за период российской оккупации. ЗАЭС потеряла запитку для собственных нужд от украинской энергосистемы, что нарушает нормы ее эксплуатации и грозит аварией.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!