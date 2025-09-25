Потребители остались без света: где в Украине произошли внеплановые отключения
В отдельных регионах Украины фиксируются проблемы с энергопоставками. Причина – массированная атака России по украинской инфраструктуре. В частности, обесточенными оказались населенные пункты в Винницкой и Кировоградской областях.
Как сообщила первая заместитель начальника Винницкой ОВА Наталья Заболотная, без света оставалась часть самой Винницы, из-за чего было остановлено движение поездов. Однако на 06:05 проблема была устранена.
"Обращений по поводу повреждения жилых домов не поступало. И, к счастью, пострадавших среди людей нет", – говорится в сообщении.
Также значительные повреждения получили объекты критической инфраструктуры Винницкой области. "Все службы работают над ликвидацией последствий обстрела", – заверила Заболотная.
Проблемы с энергообеспечением зафиксированы и в Кировоградской области. Там, сообщил председатель Кировоградской ОГА (ОВА) Андрей Райкович, зафиксированы повреждения нескольких жилых домов.
"От электроснабжения частично отключены 3 населенных пункта. Самое главное – обошлось без пострадавших. Все службы уже работают над ликвидацией последствий", – рассказал он.
В целом же, отметим, следить за ситуацией с энергоснабжением своего региона украинцы могут самостоятельно. Сделать это можно на официальных ресурсах облэнерго:
Как сообщал OBOZ.UA, ранее на Запорожской атомной электростанции произошел очередной блэкаут – уже десятый за период российской оккупации. ЗАЭС потеряла запитку для собственных нужд от украинской энергосистемы, что нарушает нормы ее эксплуатации и грозит аварией.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!