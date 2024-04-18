Похолодание дает о себе знать: в 'Укрэнерго' предупредили об ограничении электроэнергии во всех регионах Украины

В диспетчерском центре "Укрэнерго" предупредили, что в четверг, 18 апреля, во всех регионах Украины может потребоваться применить контролируемые ограничения энергоснабжения промышленных потребителей (графики ограничения мощности). Это может произойти в период с 8:00 до 22:00.

В случае необходимости ограничения будут применены равномерно для бизнеса и промышленных предприятий во всех областях. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Национальной энергетической компании "Укрэнерго".

"Объем ограничений незначительный. Ограничения не будут применены для объектов критической инфраструктуры и предприятий оборонного комплекса", – говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" отметили, что необходимость ограничения энергоснабжения является следствием российских массированных ракетных и дроновых атак на украинские электростанции. Также в системе возник дефицит мощности с началом похолодания, из-за которого выросло потребление электроэнергии.

"Просим всех потребителей бережно потреблять электроэнергию. А промышленность – максимально привлекать импорт электроэнергии", – обратились в "Укрэнерго" к украинцам.

Напомним, что в Харьковской области все еще не удается отказаться от плановых отключений – 17 апреля был введен новый график. На Криворожье продолжают действовать лимиты потребления промышленных потребителей.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что в Украине из-за существенного похолодания усложнилась ситуация в энергетике. Украинцев просят экономить электроэнергию – бытовых потребителей призывали следовать простой инструкции, чтобы облегчить ситуацию.

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