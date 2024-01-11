Поднимут ли тарифы на коммуналку в Украине: прогноз НБУ

В Украине в 2024 году существует высокая вероятность роста стоимости коммунальных услуг. Речь идет, в частности, о газе, горячей воде и отоплении.

Видео дня

Специалисты НБУ считают, что удержание повышения тарифов позволит сдерживать административную инфляцию. Об этом идет речь в прогнозе Национального банка Украины (НБУ) на текущий 2024 год.

Однако это подорожание не случится до истечения срока действия моратория на повышение коммунальных тарифов в 2025 году. Таким образом, в 2024 году украинские потребители продолжат оплачивать эти услуги по текущим тарифам, считают эксперты Нацбанка.

Отмена моратория предусматривается только в 2025 году по допущениям прогноза от НБУ. Специалисты считают, что удержание повышения тарифов позволит сдерживать административную инфляцию.

Отмечается, что возможным вариантом станет постепенное повышение тарифов с расширением соцподдержки для населения через субсидии. Нацбанк прогнозирует отсутствие резкого роста тарифов, предполагая их поднятие на несколько этапов и одновременное расширение поддержки для населения за счет субсидий.

В Минэнерго также сообщили, что вскоре не предусматривается рост тарифов на электроэнергию, и до окончания отопительного сезона цены на электроэнергию останутся на уровне 2,64 грн за киловатт-час независимо от объема потребления.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, в Украине была введена плата за обслуживание внутридомовых газовых сетей. Размер третьей платежки будет составлять до 1,5 тыс. грн. Меньше всего будут платить те, кто живет в домах с большим количеством квартир, централизованным отоплением, больше всего - украинцы в старых многоквартирных домах небольшой этажности (2-3 этажа).

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!