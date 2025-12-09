"Почти полный блэкаут в Киеве, 70% домов без света"? Энергетики раскрыли правду о количестве отключений в столице

Вечером 9 декабря среди украинцев начала распространяться информация о почти полном блэкауте в Киеве, заявили, что якобы более 70% домов остались без света. Однако официально подтверждено, что реальное обесточивание не превышает 50% потребителей, а аварийные отключения уже отменены и действуют только почасовые графики.

Опровержение относительно отключения официально опубликовало "Укрэнерго". По информации, которую распространяли источники, более 70% домов столицы остались без электроснабжения, и общее количество потребителей без света превысило два миллиона.

Такие сообщения сразу вызвали волну паники среди киевлян. Впрочем, уже вскоре ситуацию официально прокомментировало "Укрэнерго", которое опровергло информацию о 70% отключений в столице. В компании сообщили, что аварийные отключения, которые ранее действовали в разных районах города, пока отменены, а реальный объем обесточиваний не превышает 50% потребителей. Сейчас в Киеве работают почасовые отключения по заранее обнародованным графикам, без признаков масштабного блэкаута.

Чрезмерное распространение информации о полном блэкауте стало следствием наложения аварийных и плановых отключений в разных районах одновременно и распространения непроверенных данных в соцсетях и Telegram-каналах.

Система электроснабжения Киева сейчас работает в управляемом режиме. Почасовые графики отключений позволяют уменьшить нагрузку на сети, а аварийные отключения применяются только в случае перегрузок или повреждений.

Энергетики отмечают, что даже в сложных условиях система остается стабильной и работает в пределах допустимой нагрузки. Киевлянам советуют ориентироваться только на официальные сообщения, планировать использование бытовых приборов в часы, когда свет гарантирован, и иметь минимальный запас заряженных пауэрбанков, воды и фонарей на случай аварийных ситуаций.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине могут сократить продолжительность отключений электроэнергии для бытовых потребителей. Но для этого могут сократить количество объектов критической инфраструктуры, а также начать отключать те из них, которые имеют генераторы.

