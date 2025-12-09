В Украине начнут отключать электроэнергию для критических объектов: СМИ раскрыли причину

В Украине могут сократить продолжительность отключений электроэнергии для бытовых потребителей. Но для этого могут сократить количество объектов критической инфраструктуры, а также начать отключать те из них, которые имеют генераторы.

Об этом украинским СМИ сообщили источники, ознакомленные с результатами правительственного совещания. Отмечается, что на линиях с критическими объектами к энергосистеме подключены и некоторые бытовые потребители, что приводит к несправедливым графикам отключений.

"Сейчас на линиях с критически важными объектами находятся многие потребители. И отключение таких потребителей не касается, что вызывает недовольство тех, кто остается без света", – сказал собеседник.

Поэтому в рамках принятых решений Кабмин планирует:

пересмотреть перечень объектов критической инфраструктуры в регионах с целью их сокращения;

в регионах с целью их сокращения; отключать критические объекты, которые обеспечены альтернативными источниками электропитания.

Ремонт энергообъектов займет месяцы

Ранее о пересмотре продолжительности отключений электроэнергии для бытовых потребителей в сторону сокращения заявила премьер Юлия Свириденко. Но директор Центра исследований энергетики Александр Харченко прогнозирует, что восстановление энергосистемы после последних обстрелов займет месяцы.

"Повреждена очень существенная часть тепловой генерации. Проще перечислить, что работает, чем что не работает. На восстановление генерации уйдет ощутимое время. Речь идет о месяцах, а не неделях", – отметил эксперт.

По его словам, ситуация в энергетике может ощутимо улучшиться уже через 3-4 дня. Впрочем, для нормального восстановления понадобится 10-12 недель, и даже после этого времени будет дефицит.

"Сейчас мы находимся в первой стадии восстановления высоковольтных сетей. Две атаки произошли довольно существенные. С одной стороны, мы убедились, что там, где есть защита, ситуация значительно лучше. К сожалению, она не везде. Есть существенные потери по оборудованию. Прежде всего там, где не было защиты", – отметил Харченко.

Как уже сообщал OBOZ.UA, несмотря на интенсификацию обстрелов энергосистемы, член Комитета ВР по вопросам энергетики Сергей Нагорняк уверен, что зимний период 2025-2026 годов в Украине пройдет без масштабных блэкаутов благодаря отработанным алгоритмам работы энергосистемы. Временные отключения возможны лишь локально и зависят от погоды и интенсивности воздушных атак.

