Контракт расторгнут окончательно: Фицо оставил Украину без электроэнергии из Словакии

Правительство Словакии разорвало соглашение об экстренных поставках электроэнергии в Украину. Такой стала реакция Кабмина Роберта Фицо на остановку прокачки российской нефти по трубопроводу "Дружба" по украинской территории после обстрела.

Об этом сообщили на сайте словацкого правительства 4 марта. Сам Фицо отметил, что никаких поставок в рамках режима экстренной помощи не осуществлялось с прошлой недели.

"Сегодня мы окончательно разрываем соответствующий контракт", – объявил он.

Словакия требует от Украины объяснить причины приостановки транзита нефти по нефтепроводу "Дружба", а также просит предоставить возможность проведения международной инспекции на месте повреждения. Словацкий премьер призвал создать давление на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы он допустил инспекцию к месту повреждения и позволил возобновить транзит российской нефти.

Правительство страны координирует свои действия с Европейской Комиссией и Венгрией и готовится и в дальнейшем добиваться возобновления поставок. На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, Фицо заявил, что через российскую "трубу" нефть может поставляться в значительную часть Европы.

Что предшествовало

О повреждении "Дружбы" стало известно 27 января – это произошло в результате очередной российской атаки на энергетическую инфраструктуру Украины. Венгерскую и словацкую стороны оперативно проинформировали об инциденте. После этого Украина прекратила транспортировку нефти через "Дружбу".

В "Укртранснафте" заверили, что проводят работы по дефектированию, стабилизации технического состояния системы и устранению последствий вражеского удара. Аварийно-восстановительные работы проводятся с привлечением профильных технических подразделений и специализированного оборудования.

Зато гендиректор венгерской нефтегазовой компании MOL Жолт Гернади утверждает, что трубопровод не получил повреждений. По его словам, венгерская сторона в течение двух-трех дней после российской атаки приняла еще 35 тыс. тонн украинской нефти.

Как уже сообщал OBOZ.UA, правительства Венгрии и Словакии призывают Украину возобновить транзит. Но, по словам Зеленского, после нескольких ударов России нефтепровод получил существенные повреждения – в частности разорван большой резервуар и участок трубы под землей.

