Платежки ЖКХ для поврежденного жилья отменят: кто не будет платить за услуги

В 2026 году владельцы поврежденного или разрушенного жилья не будут платить за управление домом на время военного положения и год после его завершения. При этом государство и международные партнеры будут компенсировать расходы поставщикам услуг, чтобы обеспечить стабильность ЖКХ (жилищно-коммунальное хозяйство).

Об этом сообщает пресс-служба аппарата Верховной Рады Украины (ВРУ). 20 февраля 2026 года Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг поддержал законопроект № 13155, который предусматривает особенности начисления для владельцев поврежденного или разрушенного жилья.

Документ предлагает, что на время действия военного положения и в течение года после его прекращения или отмены плата за управление многоквартирным домом не начисляется и не уплачивается жильцами, если жилье повреждено и его эксплуатация невозможна из-за военной агрессии. Это означает, что граждане не будут вынуждены платить за услуги, которыми фактически не могут пользоваться.

Кроме того, законопроект четко определяет, какие объекты считаются уничтоженными, а какие поврежденными, и устанавливает прозрачный механизм подтверждения этого статуса – официальное обследование и соответствующее сообщение становятся основанием для перерасчета и остановки платежей.

Законопроект также предусматривает четкие правила отчетности для совладельцев многоквартирных домов. Управляющие обязаны предоставлять регулярные отчеты и обеспечивать контроль за предоставленными услугами, что гарантирует справедливость начислений и защиту интересов жителей.

Чтобы не оставлять без дохода коммунальные предприятия, предусмотрен механизм компенсации расходов поставщикам услуг за счет государственного бюджета, международной помощи и будущих репараций от России. Таким образом, законопроект нацелен одновременно на поддержку пострадавших граждан и обеспечение стабильной работы системы жилищно-коммунальных услуг.

