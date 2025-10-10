Платежки за доставку газа пересчитают всем украинцам: сколько придется платить каждому
В Украине с января 2026-го пересчитают стоимость доставки газа для каждого. Новые суммы зависят от объема потребления голубого топлива, при том сам тариф не изменится.
Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Украинцы платят за доставку фиксированную сумму, которую перечисляют раз в год. В 2025-м платили за доставку, учитывая объем потребления газа с 1 октября 2023-го по сентябрь 2024-го. А в 2026-м – будем платить за тот объем газа, который использовали с 1 октября 2024-го по 30 сентября 2025-го.
Собственный тариф вы можете узнать на сайте своей газораспределительной компании или увидеть в платежке. Некоторые тарифы (не из всех регионов) также отражены и в таблице ниже (стоимость указана в грн за кубометр):
Сумма в платежках за доставку газа формируется из двух частей: тариф на доставку газа и объем потребления (эти показатели надо перемножить). Тариф на доставку не менялся (и по закону не должен измениться, потому что на время военного положения действует мораторий на повышение стоимости как самого газа, так и его доставки). А вот объем потребления – величина переменная.
Значительно увеличиться оплата может при условии, если вы только заселились в помещение и до этого газом не пользовались. Кроме того, суммы значительно возрастут, если вы увеличили потребление. И наоборот – при условии уменьшения объемов потребления уменьшатся и суммы в платежках. Перерасчет произойдет с 1 января 2026-го.
Итак, чтобы узнать, сколько вам придется заплатить, посчитайте, сколько газа вы использовали в период с 1 октября прошлого года по 30 сентября этого года. Это можно сделать в своем личном кабинете на сайте поставщика газа или подсчитать объем потребления, используя платежки.
Например, если за указанный период вы потребили 700 кубометров газа и проживаете в Киеве, то ежемесячно надо платить за доставку за 58,33 кубометра. В столице за такой объем будут начислять ежемесячно по 22,4 грн. В Умани – по 136,49 грн в месяц.
