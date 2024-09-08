Перенос энерголиний под землю: в Кабмине рассматривают новую защиту от атак РФ

В Украине энергетики рассматривают перенос воздушных линий электропередач под землю как возможную защиту от российских атак. Однако этот вариант не является приоритетным из-за технических сложностей. Защита энергообъектов также снабжается фортификационными сооружениями.

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Об этом рассказал заместитель министра энергетики Николая Колесника в эфире телемарафона. Он отметил, что уже разработан ряд технических решений и проектов для физической защиты инфраструктуры, включая фортификационные сооружения.

Подземные линии имеют несколько преимуществ перед воздушными. Во-первых, они менее уязвимы к обстрелам и ракетным ударам, поскольку скрыты под землей. Во-вторых, этот метод позволяет снизить риск повреждений от природных явлений, таких как буря или сильный ветер. Впрочем, реализация такого проекта требует серьезных инвестиций и может быть технически невозможна в некоторых регионах из-за сложности местности.

Кроме перенесения линий под землю, украинские энергетики уже внедряют комплекс мер по защите энергообъектов. Как отметил Колесник, речь идет об обустройстве первого и второго уровней фортификаций, помогающих обезопасить критические объекты от атак. Эти меры включают укрепление инфраструктуры и установку дополнительных защитных сооружений, которые могут уменьшить вероятность повреждения объектов энергосистемы.

Несмотря на постоянные атаки со стороны России, работа по восстановлению и усилению инфраструктуры продолжается непрерывно. По словам замминистра, Украина получает как внутреннее, так и внешнее финансирование для реализации подобных проектов. Важную роль играет помощь международных партнеров, оказывающих финансовую поддержку и ресурсы для быстрого восстановления инфраструктуры после обстрелов.

Одним из ключевых факторов успешной реализации проектов по укреплению энергетической инфраструктуры есть наличие финансирования. Украинское правительство активно привлекает средства из государственного бюджета, однако международная помощь играет также критическую роль. Замминистра отметил важность сотрудничества с международными организациями и партнерами, которые поддерживают Украину в это тяжелое время.

Несмотря на очевидные преимущества переноса энергетических линий под землю, Колесник отметил, что это не является приоритетным направлением на данный момент. Специалисты активно обсуждают возможности реализации этого варианта, однако есть определенные ограничения. К примеру, географические и технические условия могут усложнить этот процесс в некоторых регионах Украины. Однако вариант остается на рассмотрении, и он может быть внедрен в определенных местах, где это возможно и целесообразно.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, зимой 2024 года Киев, Харьков и Одесса могут столкнуться с серьезными проблемами в энергоснабжении из-за дефицита генерации и военных угроз. В случае отключения внешней поставки жители этих городов могут оставаться без света до 16 часов в сутки.

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