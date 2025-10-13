Озвучен тариф на свет в Украине с 1 декабря: сколько будет стоить 1 кВт*ч

После 31 октября в Украине не будут повышать тариф на электроэнергию для бытовых потребителей – по крайней мере, до окончания отопительного сезона 2025/26. Соответственно, на текущем уровне – 4,32 грн за 1 кВт*ч – цена на свет останется и в ноябре, и в декабре, и т.д.

Видео дня

Об этом сообщило Министерство энергетики в комментарии СМИ. Впрочем, официальной информации об этом опубликовано еще не было.

"В условиях сложной экономической ситуации из-за полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации возникает необходимость продолжения поддержки населения во избежание значительного роста финансовой нагрузки на бытовых потребителей... Поэтому пока не рассматривается вопрос пересмотра льготных фиксированных цен на электрическую энергию", – говорится в сообщении.

Напомним: действие текущего тарифа должно было закончиться 30 апреля. Однако Кабмин своим решением продлил его на 6 месяцев. И этот срок истекает 31 октября.

Вместе с тем время от времени в информационном пространстве появлялись "сливы" относительно возможного изменения цен на электроэнергию. Однако, отмечается в материале OBOZ.UA, ни один из этих сценариев серьезно не обсуждался.

Украинцам с газовыми плитами посоветовали установить полезный прибор

В то же время, украинцам-потребителям газа (как трубопроводного, так и баллонного), рекомендуют установить устройство, обеспечивающее постоянный контроль качества воздуха. Это сигнализатор газа, купить который можно как за 1 225, так и за 2 200 грн. В частности, это касается тех, в чьих домах и квартирах работают газовые плиты – ведь возможность утечки газа есть всегда.

"Устройство реагирует на опасную концентрацию газа на начальной стадии. Некоторые модели могут автоматически перекрывать подачу газа, активировать вентиляцию или другие системы безопасности во избежание взрыва или отравления", – объяснили принцип работы прибора в Газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины".

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, юристы советуют украинцам хранить квитанции об оплате коммунальных услуг после оплаты счетов за электроэнергию, газ, воду и т.д. в течение 5 лет. Дело в том, что они могут помочь решить возможные споры с поставщиками.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!