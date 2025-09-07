Тариф на газ и электроэнергию в октябре: сколько будут стоить кВт*ч и кубометр

В Украине тариф на газ и электроэнергию в октябре не изменится. Кубометр голубого топлива будет стоить 7,96 грн за куб. В то же время стоимость электроэнергии составит 4,32 кВт*ч. Цена на ток не изменится как минимум до конца октября.

Об этом говорится в материале OBOZ.UA. А более 98% бытовых потребителей газа (более 12 миллионов домохозяйств) являются клиентами газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" с ценой 7,96 грн за кубометр. Такая цена от "Нафтогаза" действует до 30 апреля 2026 года включительно.

Отметим, в Украине все еще действует мораторий на повышение стоимости газа (а также отопления и горячей воды). Мораторий не распространяется на воду и электроэнергию, эти тарифы могут меняться. В то же время стоимость газа невозможно пересмотреть без решения Верховной Рады (изменений в Закон о моратории).

Сейчас "Нафтогаз" принял свой тариф до конца апреля 2026-го. Однако, вероятно, цену продлят и после апреля. При том ситуация на газовом рынке остается крайне сложной.

Что будет с тарифом на электроэнергию

Стоимость электроэнергии зафиксирована постановлением правительства № 632 и составит 4,32 грн за 1 кВт*ч. Об этом говорится в постановлении правительства. Тариф не изменится до 31 октября 2025-го.

В то же время в Украине любой потребитель электроэнергии имеет право приобрести многозонный счетчик, обратиться к своему поставщику тока и перейти на новый тариф. Как говорится в материале OBOZ.UA, например, с двухзонным счетчиком в период с 23:00 до 7:00 платить за электроэнергию можно по тарифу 2,16 грн за 1 кВт*ч (вместо обычных 4,32 грн за 1 кВт*ч).

Как сообщается на сайте одного из поставщиков, в дневное время (с 7:00 до 23:00) тариф не изменится. В ночное время (с 23:00 до 07:00) за электроэнергию можно будет платить со скидкой в 50%.

Время от времени в информационном пространстве появляются "сливы" относительно планов изменить цены на электроэнергию. Однако ни один из этих сценариев серьезно не обсуждается. Сейчас есть понимание, что после войны надо будет постепенно отказываться от субсидирования всех украинцев постановлением о PSO (Public Service Obligation, ПСО). Сейчас постановление правительства о ПСО обязывает поставщиков тока продавать электроэнергию по фиксированному тарифу.

Как сообщал OBOZ.UA, Кабмин продлил действие фиксированного тарифа на электроэнергию для населения. Поэтому за май, июнь, июль и дальше украинцы будут платить за свет по тому же тарифу, что и раньше – 4,32 грн за 1 кВт*ч. Предыдущее действие фиксированного тарифа заканчивалось 30 апреля.

