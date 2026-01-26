Украинцам упростили условия трудоустройства в стране ЕС: каких специалистов ищут

С 2026 года украинцам облегчили переезд в Испанию, поскольку с 1 января в стране вступило в силу новое миграционное законодательство. Условия изменили для всех иностранцев, которые хотят работать в Испании или воссоединиться с семьей.

Как сообщает DW, в Испании теперь ускорят процедуру трудоустройства иностранцев. Потребность в изменениях власти страны объяснили дефицитом рабочей силы и старением населения.

Что изменится для иностранных работников

Контракт с испанской компанией остается самым простым способом трудоустройства – его можно получить заранее, если работодатель подаст заявку на иностранного специалиста. Эту процедуру обещают дополнительно ускорить.

Кроме того, Украина подписала с Испанией контракт о контрактах "по месту жительства". Но для поиска работы нужно оформить специальную 12-месячную визу, которая рассчитана для представителей востребованных профессий.

Востребованные сферы

IT.

Гостинично-ресторанный бизнес.

Медицина.

Строительство.

Документы для визы

Документы об образовании и опыте работы.

Справка о несудимости.

Медицинская справка и страховка.

Подтверждение наличия средств для проживания в течение года.

Другие условия

Закон позволяет работать по трудовому контракту или как самозанятое лицо.

Отменено условие для возвращения на родину для оформления вида на жительство (все можно сделать в Испании).

Иностранные студенты получают право напоиск работу в течение 2 лет после завершения обучения.

Воссоединение семьи

Ряд иммигрантов (в том числе и те, кто находится в стране нелегально) может подать документы на воссоединение с родными, находящимися за пределами Испании. Воссоединиться можно с:

мужем или женой, даже без официального брака (при наличии доказательств совместного проживания);

детьми до 18 лет, в том числе от предыдущих браков;

детьми с инвалидностью – без возрастного ограничения;

родителями старше 65 лет.

Условия для подачи заявки на воссоединение

Проживать в Испании легально не менее 1 года (для нелегалов – 2 года) ииметь вид на жительство еще минимум на 1 год.

ииметь вид на жительство еще минимум на 1 год. Иметь достаточный доход (для нелегалов – 600 евро) и соответствующее жилье.

Отсутствие судимости и запрета на въезд в ЕС.

Подать заявки, загрузить документы или отслеживать статус рассмотрения дела можно онлайн. Это уменьшит количество продолжительность очередей в госучреждениях.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Европейском Союзе продолжает увеличиваться количество украинских беженцев. В ноябре их было зарегистрировано 4,33 млн человек – это на 30,5 тыс. человек (0,7%) больше октябрьского показателя. В частности, в Испании их стало больше на 2,77 тыс. человек.

