Впервые за полгода бытовые потребители будут без отключений света: в "Укрэнерго" обнародовали графики на 15 марта

В воскресенье, 15 марта, во всех областях Украины энергетики вновь применят массовые отключения электроэнергии. Ограничение мощности применят только для промышленных потребителей.

Отключение света у промышленных потребителей будут продолжаться только с 17:00 до 23:00 в соответствии с имеющимися графиками ограничений. Об этом сообщили специалисты "Укрэнерго" вечером 14 марта.

Причина введения ограничений – "последствия российских ракетно-дронных атак на энергосистему", отмечают энергетики.

Специалисты посоветовали "перенести активное энергопотребление" на дневное время – с 11:00 до 16:00.

Также в "Укрэнерго" попросили всех без исключения "не включать в вечерние часы несколько мощных электроприборов одновременно".

Ситуация в энергосистеме может измениться и отключения могут коснуться не только промышленных, а всех потребителей. Соответственно, надо следить за сообщениями на официальных страницах облэнерго в вашем регионе.

Где смотреть графики отключений в областях

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://off.energy.mk.ua/ Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Что предшествовало

Сегодня – едва ли не первый за полгода день, когда отключения не касаются бытовых потребителей. Первые графики почасовых отключений именно для граждан энергетики применили 10 октября прошлого года, после ряда экстренных отключений, охвативших почти всю страну. Им предшествовали массированные российские обстрелы, направленные на энергосистему Украины.

Стоит заметить, что и российские удары, и соответствующие отключения света не были неожиданностью для украинцев. Еще в сентябре прошлого года военно-политическое руководство государства предупреждало, что с началом отопительного сезона российские захватчики сосредоточатся именно на ударах по энергетике, поэтому к этому надо готовиться.

Напомним, что украинцы начали получать на электронную почту письма с темами вроде "График отключения электроэнергии" или "Обновленный график ограничений". Хотя в сообщениях говорится якобы о плановых обесточиваниях, на самом деле это мошенническая рассылка, предупредили в "Укрэнерго".

в Украине до сих пор применяют масштабные отключения электроэнергии. При этом графики могут неожиданно меняться, и общая ситуация остается непредсказуемой. А потому заранее подготовиться к возможным блэкаутам будет не лишним.

