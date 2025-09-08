"Россияне концентрируют удары по нашей энергетике": Зеленский провел заседание Ставки по вопросам ПВО. Видео

Россияне усиливают удары по энергетике, но Украина готовит новые шаги для защиты критической инфраструктуры. На Ставке главное внимание было сосредоточено на системах противовоздушной обороны, производстве дронов и поставках оружия.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что заседание Ставки состоялось сегодня в Киеве. Обсуждали безопасность энергосистемы, обеспечение войск и новые вызовы, которые создают российские атаки. Также были представлены доклады о ситуации на фронте и работе оборонной промышленности.

Официальный канал Офиса Президента в Telegram уточнил, что среди ключевых тем заседания были вопросы поставки ракет для ПВО, темпы производства вооружения и защита энергетической инфраструктуры. В сообщении отмечается: "Россияне сейчас концентрируют удары против нашей энергетики. Конечно, ответы наши на это есть и будут, но главное – это стабильность системы".

Во время встречи Президент поблагодарил украинских производителей дронов за рост объемов и качество техники. По его словам, особое внимание уделяется и производству дальнобойного оружия.

Акценты на фронте

Зеленский отметил, что на Ставке заслушали военных о ситуации в Донецкой, Харьковской и Запорожской областях. Постоянными остаются удары по Херсону, а на Сумщине продолжаются активные действия в приграничных районах.

Президент поблагодарил десантно-штурмовые и штурмовые бригады, а также отдельные полки, которые показали результативность в течение последней недели.

"По результатам недели стоит особо отметить воинов 79-й и 82-й десантно-штурмовых бригад, 92-ю отдельную штурмовую бригаду, 5-ю отдельную штурмовую, 14-ю бригаду оперативного назначения, также 1-й, 33-й, 214-й, 225-й и 425-й отдельные штурмовые полки. Спасибо каждому – каждому подразделению." - подчеркнул президент.

Новые задачи

Глава государства отдельно остановился на подготовке к осенне-зимнему периоду и работе с международными партнерами. Он отметил, что главным приоритетом ближайшей встречи в формате "Рамштайн" станет усиление ПВО. Также определены цели для 2026 года – как в части финансирования, так и в обеспечении армии современными средствами.

"Усиление ПВО – цель номер один для этого "Рамштайна" и вообще наших контактов в Европе и США. Определили также с министром приоритеты на 2026 год. Это касается как основных средств, которые нужны Силам обороны, так и средств", - заявил Зеленский.

Дополнительные решения

На Ставке обсудили инфраструктуру мобильной связи и необходимость улучшения ее защиты. Премьер-министр Юлия Свириденко и министр социальной политики Денис Улютин отчитались о выполнении социальных обязательств государства. Президент подчеркнул, что даже во время войны Украина сохраняет социальную систему и осуществляет все выплаты.

Социальные гарантии

Зеленский поблагодарил каждого гражданина, кто платит налоги, поддерживает рабочие места и помогает армии. Он подчеркнул, что это совместная работа, которая доказывает устойчивость государства.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в минувший понедельник, 1 сентября, состоялось заседание Ставки верховного главнокомандующего. Тогда первое, что обсуждалось, это контроль за выполнением поручений и полная реализация договоренностей с партнерами. Вторая тема – потребности ПВО.

