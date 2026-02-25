Отключения света затронут большинство регионов: в "Укрэнерго" обнародовали графики на 26 февраля
В четверг, 26 февраля, в большинстве областей Украины снова будут отключения электроэнергии. Ограничения будут применяться в течение всех суток, однако могут существенно различаться в зависимости от региона.
Также будут применяться графики ограничения мощности для промышленных потребителей. О плане ограничений на завтра сообщило"Укрэнерго" вечером 25 февраля.
Из-за различий в объемах отключений и меняющейся ситуации в энергетике украинцам рекомендуют проверять конкретные графики на ресурсах облэнерго в своем регионе (список ссылок – ниже). Некоторые компании обнародуют расписание на завтра.
"Причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дронных атак на энергообъекты... Когда электроэнергия появляется по графику, пожалуйста, потребляйте ее экономно", – обратились к потребителям энергетики.
Где смотреть график отключений света в каждой области
Как сообщал OBOZ.UA, в Украине ежедневно применяют масштабные отключения электроэнергии. При этом графики могут неожиданно меняться, общая ситуация остается непредсказуемой. А потому заранее подготовиться к возможным блэкаутам будет не лишним.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!