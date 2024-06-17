В Киеве обновили график отключений света на 17 июня: когда введут жесткий режим

В Киеве 17 июня будут действовать графики отключения электроэнергии – с 8:00 до 24:00. Это означает, что при превышении городом лимитов потребления жителям столицы будут отключать свет – согласно опубликованным ранее графикам. При этом, как и по все Украине, с 19:00 до 22:00 ограничения будут действовать для большего количества потребителей, чем в другие часы. То есть возможны отключения и в "серых зонах" графика.

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Об этом сообщили в ДТЭК Киевские электросети и в "Укрэнерго". Кроме того, киевлян призвали использовать электроэнергию бережливо, ведь "это поможет снизить количество и продолжительность отключений".

Проверить же информацию о применении отключения можно по ссылке. Там же можно ознакомиться с графиком ограничений.

В целом для Киева график представляет собой таблицу, разбитую на дни недели (понедельник – воскресенье) и часы суток (00-24). Так:

Поля с перечеркнутой черной молнией означают, что в это время электричества нет.

Поля с перечеркнутой серой молнией ( "серые зоны" ) – отключения возможны.

) – отключения возможны. Белые поля – свет есть, а отключений не планируется.

Кроме того, над самим графиком появляется поле с информацией о текущем состоянии подачи электричества. Например, отключение может быть связано не с плановым графиком, а с аварией.

Света не будет по 18-19 часов в сутки

В то же время, энергетики не исключают, что зимой свет в дома и квартиры украинцев будут подавать в общей сложности всего всего на 5-6 часов в сутки. Впрочем, это всего-лишь пока прогноз и в зависимости от обстоятельств, это время может измениться.

"Шесть-пять часов света для потребителей в день – это достаточно реально, но я думаю, что может быть лучше. Это зависит от того, сколько мы восстановим (разрушенных и поврежденных энергообъектов. – Ред.). Поэтому по прогнозу на зиму: я считаю, что нужно готовиться, исходя из того, что будет 5-6 часов в день. Но в конце августа нужно будет обновить прогноз", – сообщил генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко.

В то же время, подчеркнул энергетик, отключения будут зависеть, в частности, от температуры. Так:

если будет в среднем -15 градусов и ниже, это отрицательно повлияет на энергетику – потому что чем ниже температура, тем больше люди включают обогревателей;

если будет, к примеру, +10 градусов – проблем будет меньше.

В целом же, констатировал он, зимний прогноз базируется на двух факторах. Это:

способность Украины увеличить физическую возможность импорта электроэнергии;

ремонты энергообъектов.

"Все атомные блоки ремонтируются сейчас, чтобы все работало зимой. ... Мы частично отремонтируем то, что можно отремонтировать", – констатировал Коваленко.

Как сообщал OBOZ.UA, графики отключений 17 июня действуют по всей Украине. При этом с 11:00 до 22:00 ограничения будут действовать для большего количества потребителей, чем в другие часы.

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