Отключения света возвращаются: появился график на 10 июня

В понедельник, 10 июня, в Украину возвращаются отключения света. Эти ограничения будут относиться как к бытовым, так и к промышленным потребителям.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго". Графики стабилизационных отключений планируют применять с 16:00 до 22:00.

В Укрэнерго также добавили, что в понедельник, 10 июня, лимиты потребления, при превышении которых могут применять стабилизационные отключения, связанные с ростом потребления электроэнергии в начале недели.

Критическая инфраструктура, обеспечивающая жизнедеятельность, будет работать бесперебойно.

Как сообщал OBOZ.UA, глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий ранее отметил: полностью отказаться от отключений электроэнергии Украине удастся нескоро.

Режимов отключения света всего два: аварийный и плановый. К примеру, графики почасовых отключений (ГБО) вводятся заблаговременно и с предупреждением.

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