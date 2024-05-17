Отключения света в Днепре: когда не будет электроэнергии 17 мая и где найти графики

В Днепре и Днепропетровской области 17 мая введены графики стабилизационных отключений электроэнергии. Однако в этом регионе графики будут действовать с 00:00 до 08:00 и с 19:00 до 00:00. То есть с 8 утра и до 19 вечера должен быть свет.

Об этом говорится в сообщении энергокомпании ДТЭК. Предварительно, свет снова начнут отключать с 19:00, однако в случае возникновения дефицита в энергосистеме ситуация может измениться.

В Днепре и области график включает от 4 до 8 часов без света в сутки. Однако это правило действует только тогда, когда отключения применяются круглосуточно. Максимальное количество без света подряд – 4 часа.

График для Днепра и области публикуется на сайте ДТЭК и Yasno. В текстовую форму необходимо ввести населенный пункт и адрес. Альтернативные способы узнать об отключениях на Днепропетровщине:

чат-бот "ДТЕК Дніпровські електромережі" в Telegram;

"ДТЕК Дніпровські електромережі" в Telegram; кол-центр: за телефонами 0 800 301 497, (056) 790 99 00, (066) 790 99 00, (067) 790 99 00, (063) 790 99 00.

При этом энергетики в регионе призывают потребителей тока активно экономить. Причем не только население, но и бизнес.

"Сейчас, когда энергосистема страны находится в сложном состоянии из-за масштабных ракетных обстрелов и безумных разрушений, чрезвычайно важно сплотиться всем и использовать электроэнергию разумно. Это касается как каждой семьи, так и бизнеса – магазинов, кафе, развлекательных, выставочных комплексов и т.п.", – заявили в "ДТЭК Днепровские электросети".

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине потепление улучшит ситуацию с потреблением электроэнергии в стране, но не восстановит поврежденные мощности украинских электростанций. Однако после ожидаемого повышения температуры воздуха, вероятно, удастся не применять отключения.

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