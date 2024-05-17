В "Укрэнерго" рассказали, когда отменят графики отключения электроэнергии: ждать осталось недолго

В Украине потепление улучшит ситуацию с потреблением электроэнергии в стране, но не восстановит поврежденные мощности украинских электростанций. Однако после ожидаемого повышения температуры воздуха – вероятно удастся не применять отключения.

Об этом в интервью рассказал глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, сообщает пресс-служба компании в Telegram. Не применять отключения после потепления удастся при отсутствии российских обстрелов. Летом же с учетом плановых ремонтов на объектах генерации и использования населением кондиционеров дефицит в энергосистеме снова может стать критическим.

"Все варианты, доступные "Укрэнерго", уже задействованы. Остается еще раз призывать всех потребителей бережно потреблять электроэнергию. Не включать мощные электроприборы одновременно утром и вечером, уменьшить использование обогревателей и кондиционеров, отказаться от использования стиральных машин и бойлеров в час максимального потребления", – отметил Владимир Кудрицкий.

Что уже сейчас должен делать каждый

Потенциал для экономии в Украине значителен. Эффективное потребление могло значительно сократить объемы и если не спасти от отключений, то хотя бы значительно сократить их продолжительность. В "Укрэнерго" просят каждого украинца экономить ток хотя бы утром и вечером.

В этот период важно:

не пользоваться мощными энергоприборами (обогревателями, кондиционерами, стиральными машинами, сушилками, утюгами, электрическими духовыми шкафами и т.п.). Перенесите потребление на более позднее (после 23:00) или раннее (до 20:00) время;

(обогревателями, кондиционерами, стиральными машинами, сушилками, утюгами, электрическими духовыми шкафами и т.п.). Перенесите потребление на более позднее (после 23:00) или раннее (до 20:00) время; отказаться от "фонового потребления". Свет, телевизор, несколько компьютеров – многие приборы в квартире вечером часто работают "фоново". Это привычное для многих потребление фактически "даром" сжигает электроэнергию;

Свет, телевизор, несколько компьютеров – многие приборы в квартире вечером часто работают "фоново". Это привычное для многих потребление фактически "даром" сжигает электроэнергию; установите себе двухзонный счетчик. Тогда в период с 23:00 до 07:00 вы сможете платить за электроэнергию по вдвое более низкому тарифу. Это создаст стимул экономить электроэнергию в период пикового потребления не только для поддержки энергосистемы, но и для собственной экономии.

Также традиционно энергетики советуют покупать только энергоэффективную технику (класс энергоэффективности "А" и выше), заменить все лампы энергоэффективными, установить датчики движения. Главное, что стоит помнить каждому: если вы самостоятельно не ограничите свое потребление с 20.00 до 23.00, то по всей вероятности, свет вам просто будут отключать по графику.

Как ранее писал OBOZ.UA, Нацкомиссия по энергетике и коммунальным услугам заявляет, что никаких работ по повышению тарифа на электроэнергию в мае не проводят. При этом решение должно приниматься правительством, а не Нацкомиссия.

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