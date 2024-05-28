Отключения света могут вернуться в любой момент: как узнать график в Киеве

В Киеве 28 мая пока не планируется применять графики отключений электроэнергии. Однако в случае возникновения дефицита в энергосистеме ограничения могут ввести в любой момент. В таком случае жители столицы могут узнать, когда не будет света по тому или иному адресу, из почасового графика, составленного энергокомпанией ДТЭК.

О т5кущем режиме отключений также сообщает ДТЭК. "Ситуация крайне изменчива. Пожалуйста, используйте свет бережливо", – предупредили энергетики.

График отключений света в Киеве: где узнать и какой действует

Чтобы узнать свои часы отключений, в Киеве не обязательно знать номер группы или очереди. График ищется по конкретному адресу с помощью таких ресурсов:

сайты ДТЭК : отключение в Киеве – "ДТЭК Киевские электросети ";

: отключение в Киеве – "ДТЭК Киевские электросети "; чат-боты : в Киеве – ДТЭК КЭМ ;

: в Киеве – ДТЭК КЭМ ; телефоны : для Киева – 1588, (044) 202 1588 (тот же номер с кодами 067, 050 и 073), 0 800 501 588;

У киевлян также есть возможность получать уведомления о времени отключения в приложении "Киев Цифровой". Для этого нужно зарегистрировать свой адрес в системе.

В Киеве для каждого бытового потребителя часы в сутках разделены на три категории в зависимости от режима подачи электроэнергии. В графиках эти категории имеют цветовые обозначения:

белый – свет точно есть;

темно-серый – гарантированное отключение (если в это время применяются почасовые графики);

светло-серый – возможны отключения.

Каждое гарантированное отключение длится до 4 часов, а гарантированное наличие электричества – по 2 часа. Максимальное время без свет (с часами вероятных отключений) для каждой группы – суммарно 18 часов в сутки. Гарантированные отключения от 9 до 12 часов в зависимости от дня недели.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Кабмине решили, кому приоритетно предоставлять электроэнергию. В перечне – ТЦК, органы власти и некоторые предприятия.

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