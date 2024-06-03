Отключения света будут по всей Украине: энергетики объявили график на 4 июня
В Украине 4 июня графики отключений электроэнергии продолжат действовать круглосуточно из-за увеличения дефицита в энергосистеме. Так, ограничения на потребление тока вводятся по всей Украине с 00:00 до 24:00, причем как для промышленности, так и для бытовых потребителей. Объекты критической инфраструктуры отключать не будут.
Об этом заявили в "Укрэнерго". "Дефицит в энергосистеме прогнозируется в течение всех суток. Його объем будет выше, чем сегодня (3 июня. – Ред.)", – говорится в сообщении.
Отключения могут применяться в каждом регионе Украины при превышении лимитов потребления, которые "Укрэнерго" доводит до каждого облэнерго. Информацию, когда именно будут применены отключения в той или иной области публикуют именно облэнерго (например, в Киеве "ДТЭК Киевские электросети", в Харькове – "Харьковоблэнерго" и так далее).
Если лимит не превышается, отключения может и не быть. К слову, именно поэтому украинцев просят активно экономить электричество. Если же лимит превышен, обесточивание будет происходить по опубликованному облэнерго графику.
Как уже объявили в ДТЭК, 4 июня в Киеве, на Киевщине, Одесчине и Донетчине на протяжении всех суток будут действовать графики отключений. У Днепропетровщины есть шанс избежать плановых отключений.
График отключений света для каждой области
Как сообщал OBOZ.UA, по мнению энергоэксперта Александра Харченко, пока общая ситуация в украинской энергетике не критическая, но жителям страны придется жить в режиме отключений электроэнергии несколько лет. Для того, чтобы полностью покрывать потребление, генерирующих мощностей, все же не хватает, а на их восстановление нужно немало времени.
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