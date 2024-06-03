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Отключения света будут по всей Украине: энергетики объявили график на 4 июня

Ксения Капустинская
Коммуналка
2 минуты
1,0 т.
В Украине объявили новые графики отключения электроэнергии

В Украине 4 июня графики отключений электроэнергии продолжат действовать круглосуточно из-за увеличения дефицита в энергосистеме. Так, ограничения на потребление тока вводятся по всей Украине с 00:00 до 24:00, причем как для промышленности, так и для бытовых потребителей. Объекты критической инфраструктуры отключать не будут.

Об этом заявили в "Укрэнерго". "Дефицит в энергосистеме прогнозируется в течение всех суток. Його объем будет выше, чем сегодня (3 июня. – Ред.)", – говорится в сообщении.

График отключений света на 4 июня

Отключения могут применяться в каждом регионе Украины при превышении лимитов потребления, которые "Укрэнерго" доводит до каждого облэнерго. Информацию, когда именно будут применены отключения в той или иной области публикуют именно облэнерго (например, в Киеве "ДТЭК Киевские электросети", в Харькове – "Харьковоблэнерго" и так далее).

Если лимит не превышается, отключения может и не быть. К слову, именно поэтому украинцев просят активно экономить электричество. Если же лимит превышен, обесточивание будет происходить по опубликованному облэнерго графику.

Как уже объявили в ДТЭК, 4 июня в Киеве, на Киевщине, Одесчине и Донетчине на протяжении всех суток будут действовать графики отключений. У Днепропетровщины есть шанс избежать плановых отключений.

График отключений света для каждой области

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго
Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed
Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0
Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ua/shutdowns
Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ua/shutdowns
Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php
Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/
Запорожье www.zoe.com.ua/графіки-погодинних-стабілізаційних/
Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ua/shutdowns
Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ua/shutdowns
Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout
Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете)
Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv
Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ua/shutdowns
Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf
Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/uk/sections/
Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы)
Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента)
Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71
Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo
Херсон и Херсонская область

https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете)

Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new
Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off
Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/
Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, по мнению энергоэксперта Александра Харченко, пока общая ситуация в украинской энергетике не критическая, но жителям страны придется жить в режиме отключений электроэнергии несколько лет. Для того, чтобы полностью покрывать потребление, генерирующих мощностей, все же не хватает, а на их восстановление нужно немало времени.

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