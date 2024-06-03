Отключения света затянутся на несколько лет: украинцев призвали привыкать к новой реальности

Россия поставила себе цель полностью уничтожить тепловые станции и по возможности нанести максимальный ущерб гидрогенерации. И хотя пока общая ситуация в украинской энергетике не критическая, жителям страны придется жить в режиме отключений электроэнергии несколько лет – ведь для того, чтобы полностью покрывать потребление, генерирующих мощностей, все же, не хватает.

Об этом сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко. Он отметил:

в течение ближайших 2-х лет Украина должна максимально восстановить поврежденные энергообъекты;

"затем в периоде между 2 и 5 годами мы сможем восстановить генерацию до ситуации, когда ограничений потребителей вообще не будет".

"Продолжается процесс выбивания нашей генерации. ... Сейчас общая ситуация – это недостаток генерационных мощностей в системе. Но все, что мы можем сделать – это привыкать к тому, что это нормальное положение вещей", – признал эксперт.

При этом он подчеркнул: не обязательно, что отключения будут происходить ежедневно. Ведь они зависят от большого количества параметров:

погоды;

температуры;

времени года.

"Зимой сложнее. Будет трудным июль, первые декады августа. ... Однако я уверен, что вся критическая инфраструктура будет заживлена", – признал Харченко.

На сколько будут отключать свет

В то же время он отметил: до полноценного восстановления генерации, электроэнергию украинцам будут отключать на несколько часов в день. При чем для Киева это время будет больше, чем для других регионов. В частности:

по Украине отключения будут длиться по 4-6 часов в течение суток;

в Киеве – 6-8 часов.

Украинцы могут влиять на отключения света

В то же время, украинцы могут влиять на отключения электроэнергии – ведь во многом, от их действий зависит продолжительность ограничений. Делать же это можно, экономно потребляя ресурс.

"Объемы отключений напрямую зависят от того, сколь бережно к потреблению электроэнергии относятся потребители. Благодаря сознательному использованию энергии объемы обесточений могут быть уменьшены", – рассказали в правительстве.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, спикер "Укрэнерго" Мария Цатурян рассказала, что в Украине невозможно выделить какую-либо область, в которой самая напряженная ситуация с энергообеспечением – поскольку "дефицит один для всех". Ведь проблема украинской энергетики не в том, что в какую-то область невозможно доставить электроэнергию из-за того, что там разбиты объекты сети.

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