Отключения электроэнергии в Украине стали жестче: объявлен график на 31 октября
31 октября жителей всех регионов Украины будут ждать отключения электроэнергии. Ограничения потребления будут действовать в течение всего дня.
Об этом сообщили в "Укрэнерго". Причиной жестких ограничений энергетики назвали сложную ситуацию в энергосистеме в результате трех российских массированных ракетно-дронных атак на энергосистему в течение октября. В частности будут применяться следующие меры ограничения энергопотребления:
- Графики почасовых отключений: с 00:00 до 24:00 – объемом от 0,5 до 3 очередей (максимальный объем ограничений – с 16:00 до 18:00)
- Графики ограничения мощности: с 00:00 до 24:00 – для промышленных потребителей.
Ограничения стали более жесткими: 30 октября подачу электроэнергии ограничивали с 8:00 до 22:00. Причем одновременно отключали по 0,5-1,5 очереди.
"Время и объем применения ограничений могут измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", – предупредили энергетики и призвали украинцев потреблять электроэнергию экономно, когда она появится.
Как узнать об отключениях в других регионах и где смотреть очередь
Ранее OBOZ.UA сообщал, что свет в Украине могут отключать даже без российских атак, поскольку повреждения в одной части объединенной энергосистемы влияют на всю страну, и энергетики вынуждены балансировать нагрузку. Массовых блэкаутов избежать удалось, но из-за масштабности атак полностью отразить удары невозможно.
