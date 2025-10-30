Отключения электроэнергии в Украине стали жестче: объявлен график на 31 октября

31 октября жителей всех регионов Украины будут ждать отключения электроэнергии. Ограничения потребления будут действовать в течение всего дня.

Об этом сообщили в "Укрэнерго". Причиной жестких ограничений энергетики назвали сложную ситуацию в энергосистеме в результате трех российских массированных ракетно-дронных атак на энергосистему в течение октября. В частности будут применяться следующие меры ограничения энергопотребления:

Графики почасовых отключений: с 00:00 до 24:00 – объемом от 0,5 до 3 очередей (максимальный объем ограничений – с 16:00 до 18:00)

с 00:00 до 24:00 – объемом от 0,5 до 3 очередей (максимальный объем ограничений – с 16:00 до 18:00) Графики ограничения мощности: с 00:00 до 24:00 – для промышленных потребителей.

Ограничения стали более жесткими: 30 октября подачу электроэнергии ограничивали с 8:00 до 22:00. Причем одновременно отключали по 0,5-1,5 очереди.

"Время и объем применения ограничений могут измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", – предупредили энергетики и призвали украинцев потреблять электроэнергию экономно, когда она появится.

Как узнать об отключениях в других регионах и где смотреть очередь

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Ранее OBOZ.UA сообщал, что свет в Украине могут отключать даже без российских атак, поскольку повреждения в одной части объединенной энергосистемы влияют на всю страну, и энергетики вынуждены балансировать нагрузку. Массовых блэкаутов избежать удалось, но из-за масштабности атак полностью отразить удары невозможно.

