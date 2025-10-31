Отключений света по всей Украине не будет: "Укрэнерго" объявило о мягких графиках на субботу

В Украине в субботу, 1 ноября, графики отключений электроэнергии будут применяться не по всей стране, а в отдельных регионах. Их список пока не обнародован. При этом ограничения будут действовать не весь день – это существенное смягчение режима отключений по сравнению с пятничным расписанием.

Об этом сообщило "Укрэнерго" вечером 31 октября. Отмечается, что для бытовых потребителей время и объем применения ограничений будут такими:

с 08:00 до 10:00 – 0,5 очереди (самый мягкий из возможных вариантов);

15:00 до 22:00 – также 0,5 очереди.

Для бизнеса и промышленности в те же часы будут вводиться графики ограничения мощности. Они предусматривают сокращение потребления, но не полные отключения от электроснабжения.

"Причина введения ограничений – последствия массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты... Время и объем применения ограничений может измениться", – предупредили энергетики.

Чтобы узнавать об отключениях света в конкретных регионах, их жителям советуют следить за сообщениями облэнерго.

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине начался период передачи показаний счетчиков электроэнергии, в этом месяце он продлится с 30 октября до 3 ноября. Чтобы платить только за фактически потребленный ток, без лишних начислений, показания счетчиков нужно передавать вовремя и правильно.

