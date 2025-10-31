Отключений света по всей Украине не будет: "Укрэнерго" объявило о мягких графиках на субботу
В Украине в субботу, 1 ноября, графики отключений электроэнергии будут применяться не по всей стране, а в отдельных регионах. Их список пока не обнародован. При этом ограничения будут действовать не весь день – это существенное смягчение режима отключений по сравнению с пятничным расписанием.
Об этом сообщило "Укрэнерго" вечером 31 октября. Отмечается, что для бытовых потребителей время и объем применения ограничений будут такими:
- с 08:00 до 10:00 – 0,5 очереди (самый мягкий из возможных вариантов);
- 15:00 до 22:00 – также 0,5 очереди.
Для бизнеса и промышленности в те же часы будут вводиться графики ограничения мощности. Они предусматривают сокращение потребления, но не полные отключения от электроснабжения.
"Причина введения ограничений – последствия массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты... Время и объем применения ограничений может измениться", – предупредили энергетики.
Чтобы узнавать об отключениях света в конкретных регионах, их жителям советуют следить за сообщениями облэнерго. Сделать это можно в соцсетях или же проверять графики на сайтах компаний:
