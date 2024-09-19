Отключение света зимой: посол ЕС рассказала, в каких городах ситуация будет критической

Европейская комиссия ожидает, что зима 2024 года в Украине будет тяжелой из-за возможных отключений электричества, но ситуация не приобретет катастрофический характер. Наиболее уязвимыми к перебоям с отоплением и электроснабжением будут крупные города, в частности , Киев, Харьков и Одесса.

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Об этом сообщила посол ЕС в Украине Катарина Матернова в комментарии СМИ. "Смотрите, я, конечно же, ожидаю, что будут определенные отключения электроэнергии. Но из всех обсуждений, которые мы провели, все получаемые сценарии говорят, что ситуация не будет катастрофической. Да, будет сложно. Да, эта зима не будет приятной", – отметила она.

Согласно прогнозам, наиболее уязвимыми к перебоям с электроснабжением и отоплением будут большие города, в частности, Киев, Харьков и Одесса, а также другие населенные пункты, где функционирует централизованное отопление. Во время интервью посол также прокомментировала возможные последствия тяжелой зимы для украинцев, в частности, могут ли миллионы граждан отправиться в Европу в поисках временного убежища.

"Я действительно надеюсь, что у нас не будет катастрофического сценария, но нет никаких сомнений, что у нас будет тяжелая зима. Я буду здесь, в Киеве, так что буду чувствовать это лично", – сказала Матернова.

Она подчеркнула, что Евросоюз уже продемонстрировал свою способность адаптировать и поддерживать беженцев. "Евросоюз доказал свою способность адаптироваться. Мы уже показали, что готовы поддержать миллионы беженцев, пересекших границу из-за войны. Мы впервые в истории задействовали директиву о временной защите, чтобы позволить людям работать и иметь достойную жизнь, ожидая возможности вернуться в Украину. да, мы рассматриваем разные сценарии, и я считаю, что мы будем готовы", – отметила посол.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине при отключении электроэнергии возможны перепады напряжения. Чтобы не допустить порчи техники, можно установить реле напряжения. Кроме того, следует отключать энергетические приборы из розеток, а также можно установить стабилизаторы напряжения.

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