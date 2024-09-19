Что нужно сделать в каждой квартире, чтобы спасти технику во время новых отключений: энергетики озвучили способ

В Украине при отключении электроэнергии возможны перепады напряжения. Чтобы не допустить порчи техники, можно установить реле напряжения. Кроме того, следует отключать энергетические приборы из розеток, а также можна установить стабилизаторы напряжения.

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Соответствующие советы опубликовали на сайте "Черкассыоблэнерго". Так, технический директор Павел Солоха подчеркнул, что параметры качества электрической энергии должны соответствовать стандартам. Однако в период аварий; в чрезвычайных ситуациях, в частности, таких как: форс-мажор; дефицит мощностей вследствие внешних событий, могут быть отклонения. Таким образом , соблюдение оператором системы распределения показателей качества электроэнергии не распространяется на случаи применения графиков отключения.

Спастись от последствий "прыжков" напряжения можно несколькими способами, говорят специалисты.

Во-первых, необходимо отключать приборы из розеток. Ключевую технику (холодильники, бойлеры, стиральные машины) рекомендуется полностью отключать от сети после отключения света. В таком случае после восстановления электропитания включать его в сеть нужно будет вручную. Делать это советуют не сходу, а через 10-15 минут после восстановления электропитания.

Во-вторых, рекомендуется установить реле напряжения. Реле напряжения регистрирует значительные отклонения от стандартных напряжений и отключает все бытовые приборы. После того, как напряжение нормализовалось, подается сигнал о включении и подключение техники к электросети восстанавливается.

Реле напряжения делятся на два основных типа – устанавливаемые в электрическом щитке (общее к домовладению) и для отдельных розеток. Первый тип значительно более мощный и надежный, однако для установки такого реле потребуются услуги электрика.

В-третьих, можно установить стабилизаторы напряжения или источник бесперебойного питания (ИБП). Эти устройства стабилизируют напряжение у потребителя. Стабилизаторы при этом более мощные, но не аккумуляторные батареи. ИБП имеют меньшую мощность, но держат "запас" тока во внутренних или внешних аккумуляторах.

Как сообщал OBOZ.UA, председатель правления НЭК "Укрэнерго" ранее отметил: полностью отказаться от отключений электроэнергии Украине удастся нескоро. Режимов отключения света всего два: аварийный и плановый. К примеру, графики почасовых отключений вводятся заблаговременно и с предупреждением.

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