Отключения света вернулись: эксперт рассказал, сколько еще будут продолжаться ограничения

Украинцы могут рассчитывать на существенное сокращение графиков отключений света уже через несколько дней, но для полного отказа от них требуется несколько недель. Энергетики продолжают работать в три смены, чтобы возобновить электроснабжение, несмотря на масштабные разрушения.

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Об этом рассказал советник премьер-министра Юрий Бойко в эфире одного из телеканалов. По его словам, главная проблема кроется в значительном масштабе повреждений, нанесенных массированными обстрелами.

Больше всего пострадали южные регионы страны, в частности Одесский, где масштабы разрушений наибольшие. Однако даже в таких условиях энергетики сумели возобновить подачу электроэнергии для более чем 60% потребителей. "После таких повреждений возобновить электроснабжение за полтора-два дня – это огромное достижение, которое требует колоссальных усилий", – отметил советник премьера.

Энергетики работают круглосуточно, в три смены, чтобы как можно быстрее выполнить ремонтные работы. Восстановление каждого объекта зависит от многих факторов, включая масштаб разрушений и доступность материалов.

Однако наибольшая сложность состоит в отсутствии гарантий, что инфраструктура не будет повторно атакована. Юрий Бойко подчеркнул, что дальнейшие прогнозы зависят от того, не произойдут ли новые удары по энергетическим объектам.

Эксперты надеются, что через несколько дней графики отключений будут сокращены, поскольку энергетики активно работают над повышением стабильности системы. Однако для полного отказа от графиков понадобятся недели, поскольку восстановление энергетической инфраструктуры является длительным процессом.

Ситуация в Одесском регионе демонстрирует, насколько критическими могут оказаться повреждения. Удар по инфраструктуре этого региона стал одним из самых мощных, но даже в таких условиях 60% потребителей уже снабжены электроэнергией. "Конечно, это не 100%, и многие потребители все еще остаются без света. Однако усилия, которые прилагают энергетики, впечатляют", – добавил Бойко.

Полное возобновление энергоснабжения будет зависеть не только от работы энергетиков, но и от общей ситуации с безопасностью. Новые атаки могут существенно отсрочить возврат к нормальному режиму работы энергосистемы.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украину вернули стабилизационные графики отключения электроэнергии. В случае, если по графику должен быть свет, а его нет, следует в первую очередь проверить в чат-боте информацию об аварийных или плановых работах.

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